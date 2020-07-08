«Шахтер» подписал лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Яхшибоева

Узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбер Яхшибоев продолжил карьеру в солигорском «Шахтере». Об этом сообщает официальный сайт минского клуба.

Первую часть сезона футболист провел в «Энергетике» на правах аренды из «Пахтакора». Оставшийся сезон он отыграет за солигорский клуб в субаренде.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей в чемпионате страны и забил девять мячей. Он является лучшим бомбардиром турнира на данный момент. Столько же голов у Виталия Лисаковича из «Шахтера»,