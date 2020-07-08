«Шахтер» подписал лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Яхшибоева
Узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Джасурбер Яхшибоев продолжил карьеру в солигорском «Шахтере». Об этом сообщает официальный сайт минского клуба.
Первую часть сезона футболист провел в «Энергетике» на правах аренды из «Пахтакора». Оставшийся сезон он отыграет за солигорский клуб в субаренде.
В текущем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей в чемпионате страны и забил девять мячей. Он является лучшим бомбардиром турнира на данный момент. Столько же голов у Виталия Лисаковича из «Шахтера»,
Дополнительная информация:
https://energetikbgu.by/2020/07/08/%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%8F%D1%85%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5/