Сборная Белоруссии сыграла вничью с Гондурасом в товарищеском матче, играя вдесятером с 55-й минуты

В Жодино в товарищеском матче сборная Белоруссии по футболу сыграла вничью с командой Гондураса со счетом 1:1. С 55-й минуты белорусы играли вдесятером после прямой красной карточки, которую получил нападающий Денис Лаптев.

Товарищеские матчи

Белоруссия — Гондурас — 1:1 (1:1)

Голы: Савицкий, 22 (1:0). Лопес, 45 (1:1).

Белоруссия: Павлюченко, Поляков, Павловец, Швецов, Кисляк (Нечаев, 47), Маевский (Кендыш, 73), Эбонг (Бахар, 46), Юзепчук (Климович, 47), Савицкий (Антилевский, 62), Сигневич (Подстрелов, 82), Лаптев.

Предупреждения: Кисляк, 43. Швецов, 44.

Удаление: Лаптев (Белоруссия), 55.

Судья: Матюнин (Москва).

24 марта. Жодино. Стадион «Торпедо».

Катар — Люксембург — 1:0 (1:0)

Гол: Мунтари, 12.

Люксембург: Мори, Шано, Пинту (Мартинс, 10), Герсон (Махмутович, 46), Янс (Дзогович, 71), Мартинс Перейра (Скендерович, 59), С.Тилль, Девилль (Родригеш, 70), Бонерт, Муратович, Синани (О.Тилль, 60).

Предупреждения: Пинту, 7. Шано, 37. Скендерович, 72. Родригеш, 77.

Удаление: Скендерович (Люксембург), 87.

Судья: Джорджич (Сербия).

24 марта. Дебрецен. Стадион «Nagyerdei Stadion».