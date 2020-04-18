«Рух» победил «Минск», забив экс-вратарю «Краснодара»
«Рух» обыграл «Минск» в матче 5-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Ворота минчан защищал экс-голкипер «Краснодара» россиянин Артем Леонов.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
5-й тур
«Рух» — «Минск» — 1:0 (0:0)
Гол: Седько, 47.
«Рух»: Нечаев, Рахманов, Гайдучик, Виллиам, Андроник, Мигунов, Седько (Морозов, 90+2), Гречихо, В.Васильев, Богомольский (Тихоновский, 59), Петренко (Концевой, 78).
«Минск»: Леонов, Рыжук, Прищепа, Залеский, Чаговец, Насибулин, Яроцкий (Д.Зинович, 90+1), Гурбан (Арт.Васильев, 58), Хващинский, Шрамченко, Грибовский (Ролович, 66).
Предупреждения: Шрамченко, 17. Андроник, 34. Яроцкий, 69. Седько, 71. Нечаев, 77. Прищепа, 83.
Судья: Севостьяник.
18 апреля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/