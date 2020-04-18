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«Рух» победил «Минск», забив экс-вратарю «Краснодара»

17:57

«Рух» обыграл «Минск» в матче 5-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Ворота минчан защищал экс-голкипер «Краснодара» россиянин Артем Леонов.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

5-й тур

«Рух» — «Минск» — 1:0 (0:0)

Гол: Седько, 47.

«Рух»: Нечаев, Рахманов, Гайдучик, Виллиам, Андроник, Мигунов, Седько (Морозов, 90+2), Гречихо, В.Васильев, Богомольский (Тихоновский, 59), Петренко (Концевой, 78).

«Минск»: Леонов, Рыжук, Прищепа, Залеский, Чаговец, Насибулин, Яроцкий (Д.Зинович, 90+1), Гурбан (Арт.Васильев, 58), Хващинский, Шрамченко, Грибовский (Ролович, 66).

Предупреждения: Шрамченко, 17. Андроник, 34. Яроцкий, 69. Седько, 71. Нечаев, 77. Прищепа, 83.

Судья: Севостьяник.

18 апреля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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