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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Полузащитник «Слуцка» рассказал, чем интересен чемпионат Белоруссии

17:20
Юрий Тетеренко (слева). Фото SportArena.
Юрий Тетеренко (слева). Фото SportArena.

Украинский полузащитник «Слуцка» Юрий Тетеренко поделился мнением о чемпионате Белоруссии.

«Белорусский чемпионат интересен тем, что здесь любая команда может преподнести сенсацию, — цитирует игрока SportArena. — То есть, аутсайдер — выиграть у лидера, соответственно, фаворит — получить незапланированные потери.

В Белоруссии каждая команда по-своему хороша, и со всеми интересно играть. Здесь нет такого, что едешь на матч, зная, что 100 процентов заберешь очки.

Мотивации очень много, тем более, в такой ситуации, как сейчас. Все следят за белорусским чемпионатом, много где его показывают, так что это особый стимул для молодого игрока — проявить себя».

«Слуцк» лидирует в чемпионате Белоруссии, имея в активе 16 очков в семи матчах. Белорусский чемпионат — единственный в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://sportarena.com/football/iz-lutska-v-slutsk-ukrainets-teterenko-obyasnil-kak/

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