Полузащитник брестского «Динамо»: «Роналду и Месси завидуют футболистам в Белоруссии»

Полузащитник брестского «Динамо» Элис Бакай считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду завидуют белорусским футболистам. Чемпионат в Белорусии является единственным, который не был прерван из-за коронавируса.

— Думаю, что Роналду и Месси завидуют футболистам в Белоруссии, потому что только здесь можно играть в футбол, — приводит слова Бакая BBC. Когда заканчиваю тренировку, стараюсь идти домой и оставаться там, потому что на улице небезопасно.

По данным Worldometers на день 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 089 237 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 780 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 516 100 человек выздоровели за время пандемии.