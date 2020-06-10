Почему Аленичев отказался возглавить минское «Динамо»? Отвечает сам тренер

Бывший главный тренер «Арсенала», «Спартака» и «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал, что минское «Динамо» хотело провести с ним переговоры. По словам специалиста, он отказался от предложения, поскольку не хотел идти на «живое место», которое занимал Сергей Гуренко.

— Когда поступило предложение провести переговоры с минским «Динамо», я сразу отказался, — сказал Аленичев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — По одной простой причине — в той команде главным тренером работал Сергей Гуренко, с которым мы вместе играли в «Роме». Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда есть главный тренер.