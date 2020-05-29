«Неман» в гостях победил «Городею»
«Неман» обыграл «Городею» в выездном матче чемпионата Белоруссии — 2:0. В составе победителей 90 минут отыграл россиянин Андрей Васильев, за гостей сыграли его соотечественники Андрей Сорокин и Сергей Архипов.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
11-й тур
«Городея» — «Неман» — 0:2 (0:0)
Голы: Кадимян, 67 — с пенальти (0:1). Яблонский, 76 (0:2).
«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сорокин, Байдук, Шестиловский, Игнатенко (Сазанович, 73), Йоксимович, Баглай (Архипов, 78), Пушняков, Яскович (Воловик, 75), Сайчич.
«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Лешко (Кантария, 77), Жуковский (Курганский, 53), Легчилин, Якимов, Марушич, Рассадкин (Яблонский, 46), Кадимян.
Предупреждения: Лешко, 21. Байдук, 55. Баглай, 62. Марушич, 90+3.
Удаление: Дударь, 50.
Судья: Кульбаков.
29 мая. Городея. Стадион «Городея».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/