«Неман» в гостях победил «Городею»

«Неман» обыграл «Городею» в выездном матче чемпионата Белоруссии — 2:0. В составе победителей 90 минут отыграл россиянин Андрей Васильев, за гостей сыграли его соотечественники Андрей Сорокин и Сергей Архипов.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

11-й тур

«Городея» — «Неман» — 0:2 (0:0)

Голы: Кадимян, 67 — с пенальти (0:1). Яблонский, 76 (0:2).

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сорокин, Байдук, Шестиловский, Игнатенко (Сазанович, 73), Йоксимович, Баглай (Архипов, 78), Пушняков, Яскович (Воловик, 75), Сайчич.

«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Лешко (Кантария, 77), Жуковский (Курганский, 53), Легчилин, Якимов, Марушич, Рассадкин (Яблонский, 46), Кадимян.

Предупреждения: Лешко, 21. Байдук, 55. Баглай, 62. Марушич, 90+3.

Удаление: Дударь, 50.

Судья: Кульбаков.

29 мая. Городея. Стадион «Городея».