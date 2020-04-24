Минское «Динамо» выиграло первый матч при Кучуке

Минское «Динамо» в 6-м туре чемпионата Белоруссии-2020 на выезде обыграло «Смолевичи» (3:1).

На 7-й минуте встречи счет открыл Иван Бахар, затем дублем отличился Евгений Шикавка. На 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Динамо» Миха Горопевшек.

Победа над «Смолевичами» стала для «Динамо» второй подряд и первой при новом главном тренере, Леониде Кучуке, о назначении которого было объявлено в среду, 22 апреля.

Белоруссия: Высшая лига

6-й тур

«Смолевичи» — «Динамо Мн» — 1:3 (0:2)

Голы: Бахар, 7 (0:1). Шикавка, 39 — с пенальти (0:2). Шикавка, 69 (0:3). Горопевшек, 73 — в свои ворота (1:3).

«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Алибеков, Бондаренко (Александрович, 67), Котов, Джигеро (Турик, 85), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов (Верас, 46), По.

«Динамо Мн»: Плотников, Шитов, Риос, Динга, Бручич, Горопевшек, Олехнович, Павловски (Козлов, 73), Климович, Бахар (Вергейчик, 90+1), Шикавка (Данилу, 82).

Предупреждения: Климович, 20. Жевнеров, 37. Бахар, 47. Бондаренко, 59. Макаров, 78. Козлов, 90+2.

Судья: Красников (Белоруссия).

24 апреля. Борисов. Стадион Городской.