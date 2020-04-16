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Минское «Динамо» обыграло «Неман»

21:27
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Минское «Динамо» в матче 5-го тура чемпионата Белоруссии обыграло «Неман» со счетом 2:0.

Голы на счету Михи Горопевшека и Евгения Шикавки.

После этого матча минчане с 6 очками расположились на 11-м месте в турнирной таблице, клуб из Гродно с 5 баллами на 13-й строчке.

Белоруссия: Высшая лига
5-й тур

«Динамо Мн» — «Неман» — 2:0 (0:0)
Голы: Горопевшек, 72 (1:0). Шикавка, 90+4 (2:0).
«Динамо Мн»: Плотников, Риос, Динга, Сухоцкий, Швецов, Бручич (Горопевшек, 63), Олехнович, Павловски, Климович (Бородин, 90+3), Бахар (Козлов, 82), Шикавка.
«Неман»: Дударь, Васильев, Мурачев, Стойкович, Кантария, Забелин (Коваль, 80), Слабашевич, Якимов (Жуковский, 83), Марушич, Рассадкин (Яцкевич, 73), Кадимян.
Предупреждения: Рассадкин, 19. Климович, 45+1. Павловски, 49. Сухоцкий, 56. Горопевшек, 70. Стойкович, 77.
Судья: Кургхели (Белоруссия).
16 апреля. Минск. Стадион «Динамо».

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