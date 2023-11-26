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Белоруссия. Высшая лига

26 ноября, 23:59

Глеб считает, что минское «Динамо» заслужило чемпионство

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о чемпионской гонке Высшей лиги Белоруссии.

«Я считаю, что в этом сезоне две команды заслуживали чемпионство — это «Динамо» и «Неман». По игре мне симпатичны эти команды, но как говорится победил сильнейший. «Динамо» стабильно прошло этот чемпионат», — приводит Metaratings.ru слова Глеба.

26 ноября минское «Динамо» разгромило «Белшину» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии и досрочно завоевало титул чемпиона страны.

Минский клуб в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Белоруссии.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-minskoe-dinamo-stabilno-proshlo-chempionat-belorussii-309437/
Александр Глеб
Футбол
ФК Динамо (Минск)
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Минское «Динамо» досрочно стало чемпионом Белоруссии

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