Глеб считает, что минское «Динамо» заслужило чемпионство

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о чемпионской гонке Высшей лиги Белоруссии.

«Я считаю, что в этом сезоне две команды заслуживали чемпионство — это «Динамо» и «Неман». По игре мне симпатичны эти команды, но как говорится победил сильнейший. «Динамо» стабильно прошло этот чемпионат», — приводит Metaratings.ru слова Глеба.

26 ноября минское «Динамо» разгромило «Белшину» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии и досрочно завоевало титул чемпиона страны.

Минский клуб в восьмой раз в своей истории стал чемпионом Белоруссии.