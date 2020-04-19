Игорь Гамула: «Мы должны быть благодарны чемпионату Белоруссии»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Ранее Сергей Ташуев заявил, что по уровню белорусский футбол выше российского.

— Я бы не сказал, что пропасть большая, — цитирует Гамулу «Спорт уик-энд». — Так нельзя вообще говорить. Знаете, все познается в сравнении. Вот надо, чтобы московский «Спартак» сыграл с брестским «Динамо», тогда будем делать какие-то выводы. Но пропасти точно нет между двумя чемпионатами. Вы помните, как «Зенит» сыграл в Минске с «Динамо» в 2018 году? 0:4 проиграли питерцы. Если белорусская команда забивает четыре гола нашему чемпиону, это ведь тоже о чем-то говорит. О том, что потом сделал «Зенит» в Петербурге с минчанами, говорить не будем, хотя мы помним, что команда Сергея Семака собралась и выиграла по итогу двух встреч. Но всем врезался в память сам процесс, впечатлили тогда оба матча.

Вы видели последний матч с участием брестского «Динамо»? В этой команде собраны футболисты, которые играли в Лиге чемпионов. Это и Артем Милевский, и Евгений Хачериди, выступавшие за киевское «Динамо», и хорошо знакомый нам по чемпионату России Сергей Кисляк. Здорово смотрится Саша Нойок, который когда-то у меня играл. Это потенциально очень сильный футболист. Мне очень нравится, как играет клуб из Бреста. Мы должны быть благодарны чемпионату Белоруссии за то, что футбол вообще сейчас есть. Сейчас пытаюсь прогнозировать исходы матчей этого турнира и пока почти ничего не могу угадать. Непредсказуемый чемпионат. Об этом говорит хотя бы тот факт, как плохо стартовали БАТЭ и «Шахтер» из Солигорска. Мне интересен этот чемпионат, сейчас стараюсь следить за ним более пристально, ведь другого футбола нет.