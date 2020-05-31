«Энергетик-БГУ» и «Витебск» забили 6 голов на двоих
«Энергетик-БГУ» и «Витебск» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии — 3:3. Гости ушли от поражения на четвертой добавленной минуте.
В составе «Витебска» 90 минут отыграл брат нападающего ЦСКА Федора Чалова Даниил Чалов.
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11-й тур
«Энергетик-БГУ» — «Витебск» — 3:3 (3:2)
Голы: Кариока, 9 (0:1). Бакич, 33 (1:1). Умаров, 40 (2:1). Николаэску, 42 — с пенальти (2:2). Тве, 44 (3:2). Жулиу Сезар, 90+4 (3:3).
«Энергетик-БГУ»: Лесько, Мирошников, Свирепа, Шкурдюк, Юдчиц, Бакич (Атеменг, 77), Мавату, Гирс, Носко, Тве, Умаров (Мусаханян, 61).
«Витебск»: Гущенко, Чалов, Жулиу Сезар, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков (Федосов, 82), Гуренко (Васильев, 74), Николаэску, Кариока (Ксенофонтов, 80), Матвеенко.
Предупреждения: Кариока, 10. Гуренко, 29. Николаэску, 71. Мавату, 76.
Удаление: Юдчиц, 56.
Судья: Василевич.
31 мая. Молодечно. Стадион Городской.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/