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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Экс-защитник «Спартака» Филипенко перешел в солигорский «Шахтер»

10:26
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Защитник Егор Филипенко подписал контракт с солигорским «Шахтером», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Срок контракта 32-летнего белоруса не сообщается. Игрок будет выступать под номером «21». В начале января футболист покинул БАТЭ, где выступал с 2018 года.

С 2008 по 2012 год Филипенко выступал за «Спартак». На его счету 22 матча и 1 гол в составе красно-белых.

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