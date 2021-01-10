Экс-защитник «Спартака» Филипенко перешел в солигорский «Шахтер»

Защитник Егор Филипенко подписал контракт с солигорским «Шахтером», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Срок контракта 32-летнего белоруса не сообщается. Игрок будет выступать под номером «21». В начале января футболист покинул БАТЭ, где выступал с 2018 года.

С 2008 по 2012 год Филипенко выступал за «Спартак». На его счету 22 матча и 1 гол в составе красно-белых.