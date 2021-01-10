Экс-защитник «Спартака» Филипенко перешел в солигорский «Шахтер»
10:26
Защитник Егор Филипенко подписал контракт с солигорским «Шахтером», сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Срок контракта 32-летнего белоруса не сообщается. Игрок будет выступать под номером «21». В начале января футболист покинул БАТЭ, где выступал с 2018 года.
??Егор Филипенко перешел в нашу команду! ?— ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) January 9, 2021
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С 2008 по 2012 год Филипенко выступал за «Спартак». На его счету 22 матча и 1 гол в составе красно-белых.
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