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Чемпион Белоруссии «Динамо» проиграло дома «Шахтеру»

21:01

«Динамо» из Бреста уступило дома солигорскому «Шахтеру» в 6-м туре чемпионата Белоруссии. Чемпионов Белоруссии вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.

В составе победителей появился экс-футболист «Амкара» Дарко Бодул, а ворота защищал Александр Гутор, выступавший ранее в «Оренбурге» и «Тосно».

Брестское «Динамо» после 6 туров занимает 14-е место в таблице, вплотную к зоне вылета.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

6-й тур

«Динамо» — «Шахтер» — 0:2 (0:1)

Голы: Витус, 25 — в свои ворота (0:1). Лисакович, 67 (0:2).

«Динамо»: Павлюченко, Веретило, Витус (Быков, 69), Павловец, Кисляк, Гордейчук (Кривец, 73), Нойок, Савицкий (Шевченко, 84), Юзепчук, Милевский, Лаптев.

«Шахтер»: Гутор, Сачивко, Антич, Хадаркевич, Баланович (Подстрелов, 90), Кендыш (Сотников, 85), Селява, Сзоке, Лисакович (Бодул, 77), Вукманич, Иванович.

Предупреждения: Юзепчук, 21. Антич, 32. Нойок, 32. Хадаркевич, 62. Сачивко, 75. Сзоке, 82. Селява, 86. Бодул, 90+2. Сотников, 90+3.

Судья: Севостьяник.

25 апреля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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