Чемпион Белоруссии «Динамо» проиграло дома «Шахтеру»
«Динамо» из Бреста уступило дома солигорскому «Шахтеру» в 6-м туре чемпионата Белоруссии. Чемпионов Белоруссии вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.
В составе победителей появился экс-футболист «Амкара» Дарко Бодул, а ворота защищал Александр Гутор, выступавший ранее в «Оренбурге» и «Тосно».
Брестское «Динамо» после 6 туров занимает 14-е место в таблице, вплотную к зоне вылета.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
6-й тур
«Динамо» — «Шахтер» — 0:2 (0:1)
Голы: Витус, 25 — в свои ворота (0:1). Лисакович, 67 (0:2).
«Динамо»: Павлюченко, Веретило, Витус (Быков, 69), Павловец, Кисляк, Гордейчук (Кривец, 73), Нойок, Савицкий (Шевченко, 84), Юзепчук, Милевский, Лаптев.
«Шахтер»: Гутор, Сачивко, Антич, Хадаркевич, Баланович (Подстрелов, 90), Кендыш (Сотников, 85), Селява, Сзоке, Лисакович (Бодул, 77), Вукманич, Иванович.
Предупреждения: Юзепчук, 21. Антич, 32. Нойок, 32. Хадаркевич, 62. Сачивко, 75. Сзоке, 82. Селява, 86. Бодул, 90+2. Сотников, 90+3.
Судья: Севостьяник.
25 апреля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/