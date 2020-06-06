Брестское «Динамо» забило 6 голов «Минску»
«Динамо» из Бреста разгромило «Минск» в матче 12-го тура чемпионата Белоруссии — 6:1. Ворота столичной команды защищал россиянин Артем Леонов.
Победа вывела чемпионов Белоруссии на пятое место в таблице.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
12-й тур
«Динамо» — «Минск» — 6:1 (1:1)
Голы: Евдокимов, 6 (0:1). Кики, 27 (1:1). Нойок, 49 (2:1). Гордейчук, 64 (3:1). Лаптев, 71 (4:1). Савицкий, 74 (5:1). Савицкий, 82 (6:1).
«Динамо»: Павлюченко, Хачериди, Печенин, Кики, Кривец (Савицкий, 61), Гордейчук (Шевченко, 76), Быков, Нойок, Юзепчук, Милевский (Веретило, 80), Лаптев.
«Минск»: Леонов, Остроух, Рыжук, Иванов, Прищепа, Лаврик, Алексиевич (Ролович, 68), Евдокимов, Сазончик, Хващинский (Шрамченко, 65), Грибовский (Горбач, 80).
Предупреждения: Печенин, 15. Лаптев, 32. Хачериди, 45. Иванов, 57. Юзепчук, 70.
Судья: Красников.
6 июня. Брест. Стадион ОСК «Брестский».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/