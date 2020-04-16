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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Брат Чалова дисквалифицирован на одну игру в чемпионате Белоруссии

23:01
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Защитник «Витебска» Даниил Чалов дисквалифицирован на одну игру из-за красной карточки, полученной в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии против «Смолевичи» (1:0), сообщается на официальном сайте АБФФ.

Брат форварда ЦСКА Федора Чалова отбыл дисквалификацию, пропустив встречу со «Слуцком» (1:1), и сможет сыграть против брестского «Динамо» 18 апреля.

В текущем сезоне Чалов провел три матча, в которых получил две желтые карточки и одну красную.

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