Брат Чалова дисквалифицирован на одну игру в чемпионате Белоруссии

Защитник «Витебска» Даниил Чалов дисквалифицирован на одну игру из-за красной карточки, полученной в матче 3-го тура чемпионата Белоруссии против «Смолевичи» (1:0), сообщается на официальном сайте АБФФ.

Брат форварда ЦСКА Федора Чалова отбыл дисквалификацию, пропустив встречу со «Слуцком» (1:1), и сможет сыграть против брестского «Динамо» 18 апреля.

В текущем сезоне Чалов провел три матча, в которых получил две желтые карточки и одну красную.