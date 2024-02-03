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3 февраля, 16:30

Катар — Узбекистан: где смотреть трансляцию матча Кубка Азии

Матч 1/4 финала Кубка Азии Катар — Узбекистан пройдет 3 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Узбекистана по футболу.
Фото Reuters

Катар сыграет с Узбекистаном в четвертьфинале Кубка Азии в субботу, 3 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Байт Стэдиум"в Эль-Хауре, Катар. Начало — в 18:30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Катар — Узбекистан можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. Видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке.

На стадии 1/8 финала Катар переиграл Палестину (2:1), а Узбекистан победил Таиланд со счетом 2:1. Полуфинальные встречи назначены на 6 и 7 февраля. Финал должен пройти 10 февраля. С 2019 года матч за 3-е место не проводится.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса. Финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи

Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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