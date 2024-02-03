Мохеби и Азмун выйдут в стартовом составе Ирана в матче с Японией в 1/4 финала Кубка Азии
Сборные Ирана и Японии объявили стартовые составы перед матчем четвертьфинала Кубка Азии.
С первых минут у «персидских леопардов» выйдут нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби и форвард «Ромы» Сердар Азмун.
Иран: Бейранванд, Резаян, Канаани, Халилзаде, Мохаммади, Годдос, Эззатоллахи, Эбрахими, Джаханбахш, Мохеби, Азмун.
Япония: Судзуки, Ито, Томиясу, Итакура, Маикума, Морита, Эндо, Кубо, Маэда, Доан, Уэда.
Игра начнется в 14.30 мск. Победитель встретится с лучшей командой в матче Катар — Узбекистан за выход в финал Кубка Азии.
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