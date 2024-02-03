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3 февраля, 13:44

Мохеби и Азмун выйдут в стартовом составе Ирана в матче с Японией в 1/4 финала Кубка Азии

Руслан Минаев
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Сборные Ирана и Японии объявили стартовые составы перед матчем четвертьфинала Кубка Азии.

С первых минут у «персидских леопардов» выйдут нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби и форвард «Ромы» Сердар Азмун.

Иран: Бейранванд, Резаян, Канаани, Халилзаде, Мохаммади, Годдос, Эззатоллахи, Эбрахими, Джаханбахш, Мохеби, Азмун.

Япония: Судзуки, Ито, Томиясу, Итакура, Маикума, Морита, Эндо, Кубо, Маэда, Доан, Уэда.

Игра начнется в 14.30 мск. Победитель встретится с лучшей командой в матче Катар — Узбекистан за выход в финал Кубка Азии.

Кубок Азии. 1/4 финала
03 февр, 14:30. Education City Stadium (Эр-Райян)
Иран
2:1
Япония
Сердар Азмун
Мохаммад Мохеби
Сборная Ирана по футболу
Сборная Японии по футболу
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