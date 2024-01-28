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Черевченко — о выходе сборной Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии: «Это большая гордость»

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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко прокомментировал «СЭ» победу сборной Таджикистана над ОАЭ (1:1, пенальти 5:3) в матче 1/8 финала Кубка Азии.

«Победа заслуженная. Они должны были выигрывать еще в основное время. Для всего таджикского народа это праздник. Сборная Таджикистана уже входит в восьмерку лучших команд Азии. Это большая гордость. Я думаю, что Таджикистан может и дальше пройти. По сегодняшней игре было видно, что моментами они очень хорошо играли, даже лучше соперника. Как я понимаю, следующий соперник — это победитель пары Ирак — Иордания. Это проходимые команды. Буду надеется, что как минимум до полуфинала дойдет Таджикистан», — сказал Черевченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Таджикистан стал вторым четвертьфиналистом Кубка Азии. Ранее в эту стадию пробилась Австралия, разгромившая Индонезию (4:0).

В 1/4 финала Таджикистан сыграет с победителем пары Ирак — Иордания.

Игорь Черевченко
Футбол
Сборная Таджикистана по футболу
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