Футбол
Кубок Африки
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 01:45

Зиеш помог Марокко избежать встречи с Египтом и осчастливил Кот-д'Ивуар, Бонгонда встречает плей-офф в роли запасного

Марокко обыграла Замбию на Кубке Африки
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Марокко.
Фото AFP
Рассказываем о заключительных матчах в группах Е и F, где впервые с начала Кубка Африки зафиксированы нулевые ничьи.

«Львы» сыграли за тренера

Кубок Африки. Группа F
24 янв, 23:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
Замбия
0:1
Марокко
Кубок Африки. Группа F
24 янв, 23:00. Amadou Gon Coulibaly Stadium (Корого)
Танзания
0:0
ДР Конго

С центральным матчем последнего дня группового турнира все было очевидно, а неожиданно потерявшая очки в предыдущей игре сборная Марокко получила невероятную поддержку. За «Атласских львов» отчаянно болел весь Кот-д'Ивуар, так как дорогу в плей-офф хозяевам открывала только победа марокканцев над Замбией. Причем «Слоны», не дожидаясь развязки, уволили с поста главного тренера провалившего подготовку к домашнему турниру 70-летнего француза Жана-Луи Гассе.

А у самих марокканцев имелись и собственные стимулы. Во-первых, нужно было остаться первыми, чтобы избежать встречи с Египтом в 1/8 финала. Во-вторых, команда стремилась поддержать Валида Реграги, которого после инцидента с капитаном ДР Конго Мбемба дисквалифицировали на 4 матча, из которых две игры — условно. За что наказали лучшего тренера Африки — непонятно. Там не было даже оскорблений, не говоря уже о расизме. Теперь марокканская федерация обжалует данное решение, а сам Реграги обещал бороться за свое честное имя, которое он зарабатывал годами.

Впрочем, в любом случае против Замбии четвертой команде ЧМ-2022 пришлось играть без главного тренера на скамейке. Но он принимал все ключевые решения, включая отказ от включения в заявку Мазрауи, который месяц назад получил травму в матче «Баварии» и рассчитывал вернуться как раз к финишу группового турнира. Но марокканцы справлялись и без него, и без получивших возможность отдохнуть Эн-Несири. Забил же отличившийся на добивании Зиеш, который перед перерывом получил болезненное повреждение и не вышел на второй тайм.

Но даже в ситуации, когда забивать требовалось Замбии, условия все равно диктовал фаворит. Прыгнуть выше головы команда Авраама Гранта не сумела, а финальный штурм с опасным ударом экс-хавбека тульского «Арсенала» Кангва не доставил Буну критических проблем. С такой атакой в плей-офф делать нечего, хотя в этой группе проблемы с созидательными действиями наблюдались у всех, кроме Марокко.

Занявшей последнее место Танзании хватило на один гол. Замбия и ДР Конго забили по два раза. Тренирующий «Леопардов» француз Себастьян Лесабр в последнем туре перетряхнул линию атаки, оставив в запасе спартаковца Бонгонду, только никакого эффекта перестановки не дали. С другой стороны, и безголевая игра подарила конголезцам пропуск в плей-офф, куда они вышли со второго места при трех ничьих. Ну а Кот-д'Ивуар празднует чудесный выход из группы скромно — в битве за выживание его ждут действующие чемпионы из Сенегала.

И

В

Н

П

М

О

1. Марокко

3

2

1

0

5-1

7

2. ДР Конго

3

0

3

0

2-2

3

3. Замбия

3

0

2

1

2-3

2

4. Танзания

3

0

2

1

1-4

2

Исторический прорыв Намибии

Кубок Африки. Группа E
24 янв, 20:00. Amadou Gon Coulibaly Stadium (Корого)
ЮАР
0:0
Тунис
Кубок Африки. Группа E
24 янв, 20:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
Намибия
0:0
Мали

Пожалуй, впервые на этом турнире было по-настоящему скучно. Невысокие скорости, боязнь ошибиться, практически полное отсутствие желания рисковать — это про первые таймы обоих матчей первого блока среды. По-хорошему, до перерыва на четыре сборных пришелся один убойный момент. Его создателем стала Намибия, однако на выручку Мали пришла штанга.

Отчасти можно было усмотреть логику в таком развитии событий, потому что трем сборным не требовалось рисковать. Малийцы заранее гарантировали выход из группы, а Намибии было достаточно одного очка. На том и сошлись. А вот в противостоянии ЮАР и Туниса интрига присутствовала. Первой из этих команд нельзя было портить разность забитых и пропущенных мячей. Второй требовалась только победа, но уже какой турнир «Орлы Карфагена» беззубы в атаке. Хотя свой шанс они нашли на 89-й минуте, но у Жуини не получился удар головой с линии площади ворот.

Как результат — катастрофа, не выбившаяся из общей тенденции и стоившая работы тренеру. Вслед за алжирцем Джамелем Бельмади мгновенно уволили и тунисца Джалеля Кадри. У стран Магриба всегда все сложно в Черной Африке. Вот и на этот раз Египет буквально вполз в плей-офф, Алжир оглушительно провалился и занял в группе четвертое место, а теперь та же участь постигла Тунис. «Орлы» остались за бортом плей-офф впервые с 2013 года, тогда как Намибия празднует исторический успех. Она повторила достижение Мавритании, вслед за первой победой в финальных турнирах оформив пропуск в 1/8 финала.

И

В

Н

П

М

О

1. Мали

3

1

2

0

3-1

5

2. ЮАР

3

1

1

1

4-2

4

3. Намибия

3

1

1

1

1-4

4

4. Тунис

3

0

2

1

1-2

2
Болельщики сборной Мали. Определились все участники плей-офф Кубка Африки

В 1/8 финала встречаются:

27 января, суббота

Ангола — Намибия (20.00)

Нигерия — Камерун (23.00)

28 января, воскресенье

Экваториальная Гвинея — Гвинея (20.00)

Египет — ДР Конго (23.00)

29 января, понедельник

Кабо-Верде — Мавритания (20.00)

Сенегал — Кот-д'Ивуар (23.00)

30 января, вторник

Мали — Буркина-Фасо (20.00)

Марокко — ЮАР (23.00)

Футбол
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Замбии по футболу
Сборная Мали по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Намибии по футболу
Сборная Туниса по футболу
Сборная ЮАР по футболу
0
Читайте также
Ни мышц, ни менталитета. В чем проблема российского футбола?
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Фигуристка ударилась головой об лед после падения на соревнованиях
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
В Ростове-на-Дону боец ММА выпал с 10-го этажа в попытке спасти кота
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Популярное видео
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Безумие в Африке продолжается. Камерун ворвался в плей-офф за четыре минуты, звездный Алжир унижен футбольным карликом

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости