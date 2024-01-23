Безумная развязка в Африке! Египет прошел путь от вылета до 1/8 финала, а звездный Кот-д'Ивуар близок к катастрофе

Рассказываем о заключительных матчах в группах А и В.

Команда-сенсация и рекорд Нигерии

Поражение от Нигерии усложнило расклад для хозяев турнира, однако главный тренер ивуарийцев Жан-Луи Гассе был подчеркнуто спокоен, заявив, что судьба «Слонов» в их собственных руках и, как и во всех матчах, его команда будет стремиться атаковать. Действительно, сенсационно лидировавшую Экваториальную Гвинею с первых минут прижали к воротам. Только уже третий тур приходится говорить о некой прямолинейности Кот-д'Ивуара.

Почти весть первый тайм они словно ехали по рельсам, а большинство атак сводилось к проходу по флангу с последующим прострелом, к чему соперник неизменно оказывался готов. Проблемы же «молниям» создавали забросы на здорово цеплявшегося за мяч Куаме. Вот только Пепе после его скидки не сумел обвести блестяще сыгравшего вратаря, а Сангаре перед перерывом забил из офсайда, после чего — уже в начале второй половины — с полутора метров пробил выше цели.

Гости в атаке добавили элемент творчества в виде сольного прохода Акапо от бровки в штрафную, где его передачей воспользовался Нсуэ. Да, в какой-то момент показалось, что переключившие скорости «Слоны» отыграются. Однако выскочивший один на один Куаме пробил во вратаря, а гол Крассо отменили из-за офсайда. С этого момента, собственно, и началось крушение ивуарийского корабля. Вслед за потрясающим голом Ганета со штрафного случилось необъяснимое для такого уровня. Хозяева разыграли мяч с центра поля, сделали заброс вперед и получили в ответ выпал «2 в 1», увенчавшийся уже пятым голом лучшего снайпера турнира Нсуэ.

С текущем разницей мячей и тремя очками Кот-д'Ивуар с большой долей вероятности пролетит мимо плей-офф. Для команды, за которую выступают Кессье и Фофана, Бога и Сангаре, Н'Дика и Пепе это необъяснимо. Но и сенсацией кошмарную для «Слонов» развязку не назовешь. 70-летний Гассе, конечно, помогал Лорану Блану в сборной и в «ПСЖ», но самостоятельно работал не так много — и с не самыми сильными клубами.

Спас от вылета «Монпелье»? Так это не то достижение, чтобы доверять тренеру одну из сильнейших сборных Африки, которая рассчитывала дома побороться за титул. Зато теперь француз — именно тот специалист, с которым Кот-д'Ивуар потерпел самое крупное поражение на континентальных турнирах, и неудача стала еще и самой чувствительной для команды-хозяина. А вот два поражения в группе у принимающей страны уже были — в 1984-м году это случилось с теми же «Слонами».

Что касается Нигерии, то ее старт не дал сделать однозначных выводов о готовности «Супер-орлов». Сначала они очень напоминали команду образца прошлого турнира — со звездной линией атаки и огромным потенциалом, но не имевшую плана «Б» на случай неблагоприятного развития событий и противостояния с тактически выученным соперником. Зато против хозяев турнира Нигерия предстала очень гибким и по-настоящему классным коллективом. Дежурный же выигрыш у аутсайдера группы — не показатель. Больше вопросов к результативности сборной, за которую играют Осимхен, Лукман, Ивоби и Чуквуэзе. С такой атакой «орлы» забили три гола: с пенальти, автогол и один — с игры. В общем, все покажет плей-офф, куда Нигерия вышла на 15-м турнире подряд и установила рекорд Кубка Африки.

Счастье Салаха

Надежды всего Египта на то, что травма Салаха не слишком серьезна, оказались тщетными. Главный «Фараон» возвращается для лечения в Англию, а Юрген Клопп обещал отпустить Мо в сборную, если та доберется до полуфинала. Такой виделась идеальная картина мира для серебряного призера прошлого первенства. Потом, правда, агент Салаха сообщил, что повреждение оказалось крайне неприятным, и лечение займет от трех до четырех недель. Соответственно, капитан при форсирующем курсе лечения может поправиться только к финалу.

Все остальное время — лишь моральная поддержка сборной, ради которой он остался на заключительную игру группового турнира. И как же больно было смотреть на лицо мечтающего о титуле Салаха, когда египетские атаки разбивались о массированную оборону. А гол Жилсона Тавареша в добавленное к первому тайму время стал для Мо новой травмой.

И только после этого встретивший данную неприятность саркастической улыбкой Руй Витория решил бросить в бой Трезеге. Игрока, который перевернул игру с Ганой, и которого многие в Египте называют вторым после Салаха. Надо же было как-то взламывать защиту соперника, который и не думал довольствоваться гарантированным первым местом. И Трезеге практически мгновенно забил после стеночки с ветераном сборной — центральным защитником Хегази. А на последних минутах выложил мяч Мохамеду, который отличился в двух первых турах, но тут промахнулся с линии площади ворот.

Салах на трибуне вскидывал руки, обхватывал голову, нервно кусал футболку... Катастрофа казалась неизбежной. И тут Мохамед у линии штрафной принял мяч на грудь и вторым касанием перебросил вратаря. Только ликование и командные танцы с футболкой Салаха в руках автора гола сменились атакой всех игроков и тренерского штаба «Фараонов» на судью. Тому привиделась игра рукой, но ВАР пригласил арбитра к монитору. Повторы не дали очевидного ответа, однако рефери указал на центр.

Уже это стало крутой развязкой. Однако впереди всех ждала драма, аналогов которой лично я не припомню! Всего через минуту 36-летний голкипер Аль-Шенави, тащивший Египет в прошлый финал, неловко отбил мяч на ногу сопернику — 2:2... Горе, кошмар, катастрофа — в головах всего населения Египта пронеслись эти слова. Но, на счастье «Фараонов», в параллельном матче случилось чудо.

С другой стороны, Гана весь турнир смотрится печально, и при 1:0 Мозамбик откровенно

ее прощал. Не раз, и даже не три. Но когда Джордан Айю реализовал свой второй пенальти, выход «Черных звезд» в плей-офф виделся неизбежным. Однако в добавленное арбитром время ганцы все же пропустили те два мяча, на которые соперник наиграл с запасом. Египет в 1/8 финала со второго места, а Гана еще и подарила призрачный шанс Кот-д'Ивуару. Это шоу должно продолжаться.