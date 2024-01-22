Марокко и Конго доигрались до скандала, форвард «Ахмата» забил одному из фаворитов

Рассказываем о том, как завершился 2-й тур первенства Черного континента.

Бунеджа — герой Алжира

Разочаровавший своих поклонников в первом туре Алжир, по словам главного тренера «Лис пустыни» Джамеля Бельмади, вроде бы извлек уроки из потери очков против скромной Анголы (1:1). При этом специалист, приведший сборную в титулу на позапрошлом Кубке Африки, заметил: «Начинать турнир с настроем проигравшего — непрофессионально, и мы будем готовиться к следующему матчу, чтобы исправить ситуацию».

Слова, бесспорно, правильные, однако Буркина-Фасо — слишком прагматичная и организованная команда, чтобы рассчитывать на легкий успех. Это против Анголы алжирцы насоздавали моментов на несколько игр вперед, тогда как даже допускавшие ошибки «Жеребцы» к перерыву разве что позволили Бунеджа пробить в сантиметрах от штанги. А свой шанс буркинийцы нашли, когда Конате нырнул за спины защитникам под подачу Абдула Тапсоба и головой отправил мяч под перекладину.

Можно констатировать, что нападающий «Ахмата» блестяще воспользовался своим шансом. В отборочном цикле Конате принял участие лишь в одном матче, однако повреждения конкурентов открыли ему дорогу в основу в финальном турнире. И когда ВАР исправил ошибку поначалу зафиксировавших офсайд судей, ликованию форварда не было предела. Конате бы еще использовать шанс в начале второго тайма! Но он промахнулся, и практически сразу после стандарта и серии рикошетов счет сравнял Бунеджа.

Впрочем, обиднее буркинийцам было не в этот момент, а на пятой добавленной минуте, когда они во второй раз упустили преимущество в счете. Алжир снова спас Бунеджа, на счету которого все три гола сборной на этом турнире. Даже странно, что этот стабильно результативный на протяжении многих лет форвард так и не попробовал себя в Европе и уже восемь лет выступает за катарский «Аль-Садд». К нему у Бельмади вопросов точно нет, тогда как не все лидеры оправдывают свой статус. Показательно, что финальный штурм «лисы» вели без замененных Махреза, Фегули и Бенталеба, а по окончании игры тренер хвалил команду именно за второй тайм.

Что касается веселой и результативной игры Анголы с Мавританией, то после нее в таблице сложилась интересная картина. Есть вариант, при котором после заключительного тура сразу три команды наберут по пять очков. Главный же сюрприз в этой группе преподнесла Ангола, которая за последние десять лет пропустила три финальных турнира, а четыре года назад не вышла из группы. Однако руководство верило в занявшего пост главного тренера в 2019 году Педру Гонсалвеша, и португальский специалист надеется, что теперь «Черные антилопы» выйдут в плей-офф впервые с 2010 года. По крайней мере, он обратил внимание на лучшую, чем у Буркина-Фасо разность мячей и готовность своих футболистов.

Что касается потерпевшей два поражения Мавритании, то тренирующий ее Амир Абду заявил, что на финише не собирается делать подарков Алжиру. 51-летний специалист, до этого восемь лет возглавлявший сборную родных Комор, вспомнил, как та под его началом тоже стартовала с двух поражений. Однако это сняло с команды давление, и на финише группового этапа она победила явного фаворита Гану и вышла в 1/8 финала с третьего места. Это пример должен вдохновлять Мавританию, хотя для нее расклад гораздо сложнее.

Разгром в дерби

Секрет ранней замены одной из малийских звезд Биссума в первом туре оказался прост и одновременно печален. Полузащитник «Тоттенхэма» плохо себя почувствовал, и это были симптомы малярии, которую подхватил еще и Диарра. Правда, в малийской сборной заверили, что ко второму матчу Биссума уже будет в строю. И, действительно, на последних минутах хавбек вышел на поле. Между тем, у него повышенная мотивация, ведь родился футболист в принимающем Кубок Африки Кот-д'Ивуаре.

Пока же можно констатировать, что главной звездой «Орлов» является играющий во втором французском дивизионе Синайоко. Форвард «Осера» забил в обоих матчах континентального первенства, только в этот раз его удара не хватило для победы. Тунис после невразумительного старта сыграл мощно и, пусть и не до конца, разобрался со своими проблемами в атаке.

В девяти предыдущих матчах финальных турниров «Орлы Карфагена» не забили в шести, а тут Рафия был выведен на удар в результате самой продолжительной результативной атаки текущего первенств из 16 точных передач. Одна из них в активе 33-летнего Мсакни, который повторил рекорд Кубков Африки, сыграв на восьмом турнире. Гол же стал для Туниса юбилейным — 100-м в континентальных первенствах. Данной отметки ранее достигли пять стран.

После первой победы Намибии в финальных турнирах тренирующий ее Коллин Бенджамен был словоохотлив. «Шумиха вокруг для них не имеет значения. Они блокируют это и просто сосредоточены на поставленной задаче. Я никогда не видел такой самоотверженной группы игроков. На поле, в спортзале, во время завтрака они просто сосредоточены. Даже я их боюсь, — смеялся бывший капитан «Храбрых воинов». - Игроки не только несут в себе собственные стремления, но и надежды и мечты всей нации. Поскольку мы, будучи аутсайдерами, в определенной степени невосприимчивы к этому, то просто профессионально работаем», — уверял специалист.

Только «Храбрые воины», чьи лидеры выступают в чемпионате ЮАР, банально перегорели. Сначала упустили два верных момента, включая чистый выход своего лучшего снайпера Шалулиле один на один. А потом развалились в обороне после назначения пенальти. Уверенно реализовавший его Тау как раз был образцом хладнокровия, так как в первом туре он смазал подход к «точке» и это стоило поражения.

Осечка фаворита

Как признался главный тренер марокканцев Валид Реграги, поздний старт его сборной оказал неоценимую пользу. «Атласские львы» увидели, с какими проблемами сталкиваются остальные фавориты. «Мы заметили, что во втором тайме большинство команд физически ослабли. Мы работали над тем, чтобы сохранить свежесть и хорошую физическую форму», — заметил Реграги, получивший недавно вполне заслуженную награду тренера года в Африке.

Встречу с ДР Конго марокканцы начали мощно, и проводивший 70-й матч за сборную Хакими отметил это событие, ударом с лета завершив поданный Зиешем угловой. Правда, некая расслабленность у фаворита присутствовала. Для начала их простил спартаковец Бонгонда. Потом едва не состоялся автогол, а отмашка Амалла обернулась назначением пенальти, который не реализовал Бакамбу. И все-таки «Леопарды» заслуженно отыгрались, когда вышедший вместо Бонгонды Элиа вырезал передачу на Силаса.

Оказывается, марокканцы все-таки не совершенны.

Концовка же получилась жаркой, и словесная перепалка Реграги с капитаном соперника — марсельцем Мбемба — завершилась легкой потасовкой, в которой кто-то потолкался, а другие разнимали включившихся в разборки. Забавно, что после игры тренера чуть ли не пытались обвинить в расизме, хотя на видео сурдопереводчики уверенно прочитали единственную фразу: «Посмотри на меня».

Впрочем, марокканская сторона повела себя очень сдержанно. Реграги заметил, что очень уважает Мбемба: «Возможно, адреналин заставил его так отреагировать. Нет проблем. Я сожалею, потому что мы не создали хорошего имиджа ни себе, ни сопернику». А один из ветеранов «львов» Саисс в соцсетях поддержал и своего тренера, и соперника, написав, что футбол должен объединять, Африка едина, несмотря на место рождения, а все эмоции должны оставаться на поле.

Тренирующий замбийцев Авраам Грант может считать себя моральным победителем, ведь его команда отыгралась, оставшись в меньшинстве в концовке первого тайма. Впрочем, отметив правильную реакцию футболистов на случившееся и похвалив их за самоотдачу, израильский специалист назвал результат неутешительным. Все-таки впереди игра с разозленным фаворитом. Но Грант уверяет, что его сборная не боится встречи с Марокко.