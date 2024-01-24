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Сегодня, 22:15

Мали, ЮАР и Намибия вышли в плей-офф Кубка Африки

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Сборная ЮАР сыграла вничью с Тунисом — 0:0.
Фото Reuters

Сборная ЮАР сыграла вничью с Тунисом в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций — 0:0.

Параллельная встреча группы Е между сборными Мали и Намибии завершилась с таким же счетом.

Сборная Мали с 5 очками заняла первое место в группе Е и вместе с занявшей второе место командой ЮАР (4 очка) вышла в плей-офф Кубка Африки. Намибия (4) стала третьей и также гарантировала участие в 1/8 финала Кубка Африки. Сборная Туниса ( 2) покидает турнир.

Кубок Африки. Группа E
24 янв, 20:00. Amadou Gon Coulibaly Stadium (Корого)
ЮАР
0:0
Тунис
Кубок Африки. Группа E
24 янв, 20:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
Намибия
0:0
Мали
Источник: Кубок Африки. Турнирные таблицы
Футбол
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