Мали, ЮАР и Намибия вышли в плей-офф Кубка Африки

Сборная ЮАР сыграла вничью с Тунисом в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций — 0:0.

Параллельная встреча группы Е между сборными Мали и Намибии завершилась с таким же счетом.

Сборная Мали с 5 очками заняла первое место в группе Е и вместе с занявшей второе место командой ЮАР (4 очка) вышла в плей-офф Кубка Африки. Намибия (4) стала третьей и также гарантировала участие в 1/8 финала Кубка Африки. Сборная Туниса ( 2) покидает турнир.