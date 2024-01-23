Утака заявил, что сборная Нигерии на групповом раунде Кубка африканских наций выступила фантастически

Бывший игрок «Ланса», «Портсмута» и сборной Нигерии Джон Чуквуди Утака оценил выступление национальной команды на групповом раунде Кубка африканских наций.

«Сборная Нигерии на групповом раунде Кубка африканских наций выступила фантастически. Я вообще считаю, что на этом турнире нет простых команд. Игры группового этапа всегда очень сложно даются, поэтому на этом отрезке нужно одержать как можно больше побед, чтобы выйти в следующий раунд. Да, я считаю, что наша сборная фавориты турнира, учитывая нашу атакующую силу», — приводит слова Утки Metaratings.ru.

По итогам группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии сыграла вничью с командой Экваториальной Гвинеи (1:1), а также обыграла Кот-д'Ивуар (1:0) и сборную Гвинеи-Бисау (1:0). С семью очками нигерийцы заняли второе место в группе и продолжат выступление на стадии плей-офф турнира.