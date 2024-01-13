Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Кубка Африки
Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Кубка африканских наций.
Рейтинг возглавил нападающий сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен, стоимость игрока составляет 110 миллионов евро.
В тройку попали защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими и форвард национальной команды Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах — по 65 миллионов евро.
Самые дорогие игроки Кубка африканских наций-2024 по версии Transfermarkt:
1. Виктор Осимхен (110 миллионов евро, Нигерия).
2-3. Ашраф Хакими (65 миллионов, Марокко).
2-3. Мохамед Салах (65, Египет).
4. Мохаммед Кудус (45, Гана).
5-8. Усман Диоманде (40, Кот-д'Ивуар).
5-8. Эдмон Тапсоба (40, Буркина-Фасо).
5-8. Андре Онана (40, Камерун).
5-8. Серу Гирасси (40, Гвинея).
9. Наиф Агер (38, Марокко).
10-14. Папе Сарр (35, Сенегал).
10-14. Николас Джексон (35, Сенегал).
10-14. Одилон Коссуну (35, Кот-д'Ивуар).
10-14. Исмаэль Беннасер (35, Алжир).
10-14. Андре Замбо Ангисса (35, Камерун).
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