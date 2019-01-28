Старт Кубка Африки-2019 перенесен из-за месяца Рамадан

Сроки проведения Кубка Африки в 2019 году изменены, сообщает AFP. Турнир пройдет не с 13 июня по 15 июля, а с 21 июня по 19 июля. Более позднее начало обусловлено тем, что некоторые страны северной Африки попросили время для отдыха своих футболистов после месяца Рамадан.

Кубок Африки-2019 пройдет в Египте, жеребьевка состоится 12 апреля в Каире. В нынешнем турнире примут участие 24 сборные, а не 16 как раньше. Священный месяц Рамадан, связанный с жестким постом для мусульман, продлится от начала мая до начала июня. Его часто связывают со спадом в игре мусульманских футболистов, которым тяжело переносить нагрузки на фоне поста.