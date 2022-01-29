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Сегодня, 12:39

Мане сможет сыграть за сборную Сенегала в четвертьфинале Кубка Африки

Нападающий сборной Сенегала Мане сможет сыграть в четвертьфинале Кубка Африки
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане сможет сыграть в матче 1/4 финала Кубка Африки с командой Экваториальной Гвинеи, сообщает пресс-служба Сенегальской федерации футбола.

29-летний сенегалец столкнулся головой с вратарем сборной Кабо-Верде Жозимаром Возиньей в матче 1/8 финала Кубка Африки (2:0).

Возинья получил красную карточку, а Мане открыл счет, после чего был заменен, так как не смог продолжить встречи.

После игры нападающий был доставлен в больницу, но врачи не выявили у него серьезных повреждений.

Матч Сенегал — Экваториальная Гвинея состоится завтра, 30 января. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени.

Источник: http://www.fsfoot.sn

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Садио Мане
Футбол
Сборная Сенегала по футболу
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