Мане сможет сыграть за сборную Сенегала в четвертьфинале Кубка Африки

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане сможет сыграть в матче 1/4 финала Кубка Африки с командой Экваториальной Гвинеи, сообщает пресс-служба Сенегальской федерации футбола.

29-летний сенегалец столкнулся головой с вратарем сборной Кабо-Верде Жозимаром Возиньей в матче 1/8 финала Кубка Африки (2:0).

Возинья получил красную карточку, а Мане открыл счет, после чего был заменен, так как не смог продолжить встречи.

После игры нападающий был доставлен в больницу, но врачи не выявили у него серьезных повреждений.

Матч Сенегал — Экваториальная Гвинея состоится завтра, 30 января. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени.