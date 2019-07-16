Министр спорта Камеруна раскритиковал Зеедорфа и заявил о его скорой отставке из сборной

Министр спорта Камеруна Нарцис Муэль Комби призвал к отставке Кларенса Зеедорфа с поста главного тренера сборной. Голландец возглавил Камерун в августе 2018 года после ухода Свена-Ерана Эрикссона. Камерунцы на Кубке Африки-2019 вылетели в 1/8 финала, уступив Нигерии (2:3).

- Сейчас актуален вопрос, стоит ли сохранять Зеедорфа в сборной, - цитирует Football Italia Комби. - Не верю, что у нас есть повод продлевать с ним контракт. Я попросил президента футбольной ассоциации уведомить его об отставке в соответствии с условиями контракта.

Наша сборная играла неэффективно, однообразно и предсказуемо, в команде не было настоящего лидера. Наш вылет в 1/8 финала подтвердил неспособность тренера построить команду-победителя. У него возникли трудности в руководстве командой, в наведении порядка и дисциплины. Он не подходит для этой работы.

Зеедорф ранее возглавлял "Милан", "Шэньчжэнь" и "Депортиво".