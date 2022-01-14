Сборная Марокко победила Коморские острова на Кубке Африки

В матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Марокко победила команду Коморских островов (2:0).

Первый мяч у марокканцев забил Селим Амалла. На 83-й минуте они могли удвоить результат, но Юссеф Эн-Несири не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер Салим Бен Бойна. В концовке окончательный итог установил Закария Абухляль

Сборная Марокко набрала три очка и лидирует в группе С. У Коморских островов ноль очков и последнее место.