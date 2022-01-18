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Сегодня, 20:55

Сенегал и Гвинея вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Евгений Петров
Корреспондент

Состоялись матчи третьего тура группы В Кубка африканских наций.

Малави и Сенегал сыграли вничью (0:0). Сборная Зимбабве выиграла у команды Гвинеи (2:1).

Сенегал набрал пять очков и выиграл группу. У Гвинеи четыре очка и второе место. Эти команды напрямую вышли в 1/8 финала.

Команда Малави также имеет четыре очка и заняла третье место. Ее судьба определится после окончания группового турнира — в плей-офф выйдут четыре из шести обладателей третьих мест. Сборная Зимбабве с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.

Кубок Африки. Группа B
18 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Зимбабве
2:1
Гвинея
Голы
Мусона, 26 (1:0), Махачи, 43 (2:0), Кейта, 49 (2:1)
Зимбабве
Шумба Мурвира Земура (Кадевере, 75 ) Мудува Таквара Тайгер Кангва Камусоко Махачи (Чимвемве, 88 ) Мусона (Басера, 46 ) Мускве (Дуб, 75 )
Гвинея
Кейта Канте Силла (Конате, 88) Конте Сиссе Кейта Мориба (Силла, 63) Кане Канте Мартинес (Диалло, 46) Каба (Байо, 63)
Предупреждения
Шумба 56, Махачи 85, Басера 90  -  Сиссе 34, Кейта 90, Кане 90
Судьи
Мукансанга
Кубок Африки. Группа B
18 янв, 19:00. Kouekong (Бафусам)
Малави
0:0
Сенегал
Малави
Тому Сануди Чембези Чазия Чирва Мхоне (Мбулу, 67 ) Идана (Фири, 79 ) Мадинга (Нгаланде, 79 ) Банда Мханго Муяба (Честер, 67 )
Сенегал
Менди Диалло Сисс (Балло-Туре, 85) Кулибали Сарр Гей Менди (Дьедиу, 71) Куяте Диа (Гей, 72) Мане Диалло (Дьенг, 60)
Предупреждения
Чазия 58, Тому 83  -  Куяте 20
Судьи
Нгва

Сборная Гвинеи по футболу
Сборная Зимбабве по футболу
Сборная Малави по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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