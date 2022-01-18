Сенегал и Гвинея вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Состоялись матчи третьего тура группы В Кубка африканских наций.

Малави и Сенегал сыграли вничью (0:0). Сборная Зимбабве выиграла у команды Гвинеи (2:1).

Сенегал набрал пять очков и выиграл группу. У Гвинеи четыре очка и второе место. Эти команды напрямую вышли в 1/8 финала.

Команда Малави также имеет четыре очка и заняла третье место. Ее судьба определится после окончания группового турнира — в плей-офф выйдут четыре из шести обладателей третьих мест. Сборная Зимбабве с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.