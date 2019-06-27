Хавьер Агирре: "Египет мог забить ДР Конго и гораздо больше мячей"

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре доволен тем, как его команда начала Кубок Африки. Во втором матче группового турнира египтяне обыграли ДР Конго со счетом 2:0 и обеспечили себе выход в плей-офф, набрав шесть очков после двух встреч.

– Мы отлично справились с задачей и прекрасно сыграли во втором тайме, – цитирует AFP Агирре. – Поэтому у нас шесть очков и первое место в группе. У нас сильная команда, которая может пережить и потерю того или иного игрока. Египет этим не расстроить. Мы в матче с ДР Конго могли забить и гораздо больше мячей.