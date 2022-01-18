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18 января, 23:53

Марокко и Габон вышли в плей-офф Кубка Африки, Гана вылетела

Евгений Петров
Корреспондент

Завершился третий тур группового турнира Кубка африканских наций в группе С.

Сборные Габона и Марокко сыграли вничью (2:2). Сборная Ганы уступила команде Коморских островов (2:3).

Марокканцы набрали семь очков и выиграли группу. У Габона пять очков и второе место. Эти команды напрямую вышли в 1/8 финала. У Коморских островов три очка и третья позиция. Судьба этой команды определится после завершения турнира во всех группах. У сборной Ганы одно очко и последнее место, команда покидает турнир.

Кубок Африки. Группа C
18 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Габон
2:2
Марокко
Голы
Аллевина, 21 (1:0), Буфаль, 74 (1:1), Агерд, 81 (2:1), Хакими, 84 (2:2)
Габон
Амоном Мукету-Муссунда (Амека Очанга, 64 ) Ойоно Экюэль Манга Обьянг Палюн Канга Бийого Поко Ассуму Бупендза (Мейе, 90+1 ) Аллевина (Майи, 88 )
Марокко
Мунир Хакими Масина Агерд Шакла (Саисс, 89) Амрабат Унаи (Тиссудали, 89) Фажр (Баркок, 57) Шаир (Амалла, 31) Эль-Кааби (Буфаль, 57) Эн-Несири
Предупреждения
Обьянг 36, Бупендза 45  -  Амрабат 38
Судьи
Дахане
Кубок Африки. Группа C
18 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Гана
2:3
Коморские острова
Голы
Бен Набуан, 4 (0:1), Моньи, 62 (0:2), Боаки, 64 (1:2), Джику, 77 (2:2), Моньи, 85 (2:3)
Гана
Уоллакотт Ядом (Овусу, 81 ) Баба (Аддо, 46 ) Амарти Джику Партей Кьере Иссааку (Боаки, 60 ) Айю Айю Сулемана (Пэйнтсил, 60 )
Коморские острова
Бен Бойна (Аамада, 26) Заари М`Даома Юссуф (Абду, 90) Баширу (Абдулла, 90) М`Шангама Моньи (Юссуф, 90) Бакари Селемани Юссуф Джуджа (Маттуар, 60) Бен Набуан
Предупреждения
Ядом 78  -  Селемани 14
Удаления
Айю 25
Судьи
Бубу

Сборная Габона по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Марокко по футболу
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