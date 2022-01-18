Марокко и Габон вышли в плей-офф Кубка Африки, Гана вылетела

Завершился третий тур группового турнира Кубка африканских наций в группе С.

Сборные Габона и Марокко сыграли вничью (2:2). Сборная Ганы уступила команде Коморских островов (2:3).

Марокканцы набрали семь очков и выиграли группу. У Габона пять очков и второе место. Эти команды напрямую вышли в 1/8 финала. У Коморских островов три очка и третья позиция. Судьба этой команды определится после завершения турнира во всех группах. У сборной Ганы одно очко и последнее место, команда покидает турнир.