Форвард ЦСКА Эджуке вызван в сборную Нигерии
Тренерский штаб сборной Нигерии назвал состав на ближайшие матчи. Форвард ЦСКА Чидера Эджуке вошел в список из 24-х игроков, как и экс-нападающий красно-синих Ахмед Муса.
В рамках отборочного турнира Кубка Африки 13 и 17 ноября нигерийцы сыграют против комнады Сьерра-Леоне.
.@NGSuperEagles list of invited players for #Afcon2022q vs #SierraLeone #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/9yqTC343ux— The NFF ?? (@thenff) October 29, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.