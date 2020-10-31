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Форвард ЦСКА Эджуке вызван в сборную Нигерии

06:54
Чидера Эджуке. Фото Instagram
Чидера Эджуке. Фото Instagram
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Тренерский штаб сборной Нигерии назвал состав на ближайшие матчи. Форвард ЦСКА Чидера Эджуке вошел в список из 24-х игроков, как и экс-нападающий красно-синих Ахмед Муса.

В рамках отборочного турнира Кубка Африки 13 и 17 ноября нигерийцы сыграют против комнады Сьерра-Леоне.

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