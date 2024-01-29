Египет проиграл ДР Конго по пенальти в 1/8 финала Кубка Африки

Сборная ДР Конго победила Египет в матче 1/8 финала Кубка Африки — 1:1 (8:7 — пенальти).

В основное время у конголезцев забил Мешак Элиа, у египтян отличился Ахмед Мостафа Мохамед, реализовавший пенальти.

В дополнительное время сборная Египта осталась в меньшинстве — на 97-й минуте был удален защитник Мохамед Хамди, получивший вторую желтую карточку.

В серии пенальти сборная ДР Конго выиграла со счетом 8:7. В четвертьфинале Кубка Африки конголезцы сыграют с Гвинеей.

За ДР Конго выступает нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.