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Сегодня, 02:07

Египет проиграл ДР Конго по пенальти в 1/8 финала Кубка Африки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Сборная ДР Конго победила Египет в матче 1/8 финала Кубка Африки — 1:1 (8:7 — пенальти).

В основное время у конголезцев забил Мешак Элиа, у египтян отличился Ахмед Мостафа Мохамед, реализовавший пенальти.

В дополнительное время сборная Египта осталась в меньшинстве — на 97-й минуте был удален защитник Мохамед Хамди, получивший вторую желтую карточку.

В серии пенальти сборная ДР Конго выиграла со счетом 8:7. В четвертьфинале Кубка Африки конголезцы сыграют с Гвинеей.

За ДР Конго выступает нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.

Кубок Африки. 1/8 финала
28 янв, 23:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
Египет
1:1
ДР Конго

Футбол
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Египта по футболу
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