Эджуке попал в окончательную заявку сборной Нигерии для участия в Кубке африканских наций
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке попал в финальную заявку сборной Нигерии для участия в Кубке африканских наций, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Также в этот список попал бывший нападающий ЦСКА Ахмуд Муса, который сейчас выступает за турецкий «Фатих Карагюмрюк».
Из-за вспыхнувшей в 2020 году в мире пандемии коронавируса Кубок африканских наций был перенесен на январь 2021 года. Позже турнир был вновь отложен, он запланирован на период с 9 января по 6 февраля 2022 года.
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