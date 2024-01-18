ДР Конго и Замбия сыграли вничью

Сборные ДР Конго и Замбии не выявили победителя в матче 1-го тура группового турнира Кубка Африки — 1:1.

На 23-й минуте экс-игрок тульского «Арсенала» Кингс Кангва вывел замбийцев вперед. Однако почти сразу сопернику удалось отыграться — забил Йоан Висса. Во второй половине голов забито не было.

После первого тура в группе F лидирует Марокко с 3 очками, ДР Конго и Замбия занимают 2-е и 3-е места соответственно, а Танзания занимает последнюю строчку (0 очков).