Болельщик выбежал на поле и попытался поцеловать Салаха
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Во время матча отборочного турнира Кубка африканских наций Египет — Коморы (4:0) болельщики выбежали на поле. Фотографии инцидента опубликованы в Twitter.
Выбежавшие на газон зриели окружили форварда Египтян Мохамеда Салаха. Один из них попытался поцеловать футболиста, но тот смог увернуться.
Салах в этой игре сделал дубль. Египтяне лидируют в группе G, набрав 12 очков в шести матчах.
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