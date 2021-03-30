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Болельщик выбежал на поле и попытался поцеловать Салаха

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Мохамед Салах и болельщик. Фото Twitter
Мохамед Салах и болельщик. Фото Twitter
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Во время матча отборочного турнира Кубка африканских наций Египет — Коморы (4:0) болельщики выбежали на поле. Фотографии инцидента опубликованы в Twitter.

Выбежавшие на газон зриели окружили форварда Египтян Мохамеда Салаха. Один из них попытался поцеловать футболиста, но тот смог увернуться.

Салах в этой игре сделал дубль. Египтяне лидируют в группе G, набрав 12 очков в шести матчах.

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