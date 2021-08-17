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Прошла жеребьевка Кубка Африканских наций 2021 года

22:45
Кубок Африки. Фото Twitter
Кубок Африки. Фото Twitter

17 августа состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2021 года. Изначально процедура должна была состояться 25 июня. Однако она была перенесена из-за Covid-19.

Группа А: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.

Группа B: Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.

Группа C: Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.

Группа D: Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.

Группа E: Алжир, Сьера-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар.

Группа F: Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе). Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд.

Турнир пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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