Прошла жеребьевка Кубка Африканских наций 2021 года

17 августа состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2021 года. Изначально процедура должна была состояться 25 июня. Однако она была перенесена из-за Covid-19.

Группа А: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.

Группа B: Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.

Группа C: Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.

Группа D: Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.

Группа E: Алжир, Сьера-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар.

Группа F: Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.

Fierce matching awaiting you in the 2021 #TotalEnergiesAFCON! ?



Which group are you anticipating its matches the most? ? pic.twitter.com/oUJliyDArh — #TotalEnergiesAFCON 2021 ? (@CAF_Online) August 17, 2021

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе). Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд.

Турнир пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022 года.