Прошла жеребьевка Кубка Африканских наций 2021 года
17 августа состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2021 года. Изначально процедура должна была состояться 25 июня. Однако она была перенесена из-за Covid-19.
Группа А: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.
Группа B: Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.
Группа C: Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.
Группа D: Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.
Группа E: Алжир, Сьера-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар.
Группа F: Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.
В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе). Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд.
Турнир пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022 года.
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