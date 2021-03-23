Форварда «Баварии» не вызвали в сборную Камеруна из-за неправильного адреса электронной почты

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг пропустит мартовские матчи сборной Камеруна из-за ошибки с электронной рассылкой.

По информации Goal.com, федерация футбола Камеруна отправила игроку приглашение в национальную команду, но на свой же адрес электронной почты. Ошибку заметили только через несколько дней.

32-летний футболист так и не был заявлен в состав сборной Камеруна. По словам его отца, «Бавария» также не получала никаких писем от федерации.

Сборная Камеруна по футболу в марте сыграет с Кабо-Верде и Руандой в рамках отборочного этапа Кубка африканских наций.