Асамоа Гьян завершил карьеру в сборной Ганы из-за лишения капитанской повязки



Лучший бомбардир сборной Ганы Асамоа Гьян объявил о завершении международной карьеры. Игрок также отказался от выступления на Кубке африканских наций-2019, так как главный тренер решил лишить его капитанской повязки.

"Я не могу притворяться счастливым. Я представлял цвета страны на 10 крупных турнирах. В целом, я бы сказал, что последние годы были самыми гордыми моментами в моей карьере в качестве капитана, но всегда твердо поддерживал тренера.

После консультации с моей семьей и командой, если тренер решил сделать капитаном другого игрока, хочу отказаться от участия в турнире, а также хочу навсегда уйти из сборной и не притворяться.

Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде с 2003 года по сегодняшний день, многие из которых стали друзьями на всю жизнь, и всех тренеров, с которыми я работал. Хотел бы также поблагодарить журналистов и всех моих друзей, которые поддерживали и путешествовали по миру с командой. Желаю тренерам и игрокам удачи в дальнейшем.

Я хочу продолжать служить Гане в других начинаниях. Например, в качестве бизнесмена посредством различных инвестиций", - написал Гьян в Твиттере.

С 2003 года он сыграл в 106 матчах за национальную команду и забил 51 гол. Со сборной он дважды занимал 2-е место в Кубке авриканских наций и один раз 3-е.