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Сегодня, 20:52

В Египте принесли в жертву корову ради победы в Кубке Африки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Представители египетской футбольной ассоциации (EFA) принесли корову в жертву ради победы в Кубке Африки, сообщает Associated Press.

По словам представителей сборной, тело убитой коровы раздали нуждающимся в Каире.

Сборная Египта со второго места вышла в плей-офф Кубка Африки, трижды сыграв вничью в группе с Мозамбиком, Ганой и Кабо-Верде с одинаковым счетом 2:2.

В 1/8 финала команда экс-тренера «Спартака» Руя Витории сыграет с ДР Конго. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.

Футбол
Сборная Египта по футболу
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