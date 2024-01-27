В Египте принесли в жертву корову ради победы в Кубке Африки
Представители египетской футбольной ассоциации (EFA) принесли корову в жертву ради победы в Кубке Африки, сообщает Associated Press.
По словам представителей сборной, тело убитой коровы раздали нуждающимся в Каире.
Сборная Египта со второго места вышла в плей-офф Кубка Африки, трижды сыграв вничью в группе с Мозамбиком, Ганой и Кабо-Верде с одинаковым счетом 2:2.
В 1/8 финала команда экс-тренера «Спартака» Руя Витории сыграет с ДР Конго. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.
Новости