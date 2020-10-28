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Ахмед Муса: «Хочу вернуться в Европу. Чувствую, что сейчас лучший момент для этого»

10:14
Ахмед Муса. Фото AFP
Ахмед Муса. Фото AFP
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Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ранее покинувший «Аль-Наср» на правах свободного агента, заявил, что хочет вернуться в Европу.

— Руководство «Аль-Насра» пошло мне навстречу, согласившись разорвать со мной контракт, — приводит ESPN слова Мусы. — Я доволен двумя годами, которые провел в Саудовской Аравии, все было здорово, но я всегда хотел вернуться в Европу, и я чувствую, что сейчас лучший момент, чтобы это сделать. Я хочу вернуться на топ-уровень, вновь играть против лучших футболистов мира.

В сезоне-2020/21 28-летний нигериец провел за «Аль-Наср» два матча и не отличился результативными действиями.

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