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В стартовом составе команды "Зидана, Роналдо и их друзей"
выйдут Мальдини, Недвед и Фигу

4 марта 2014, 22:57

Стал известен стартовый состав команды "Зидана, Роналдо и их друзей" на сегодняшний благотворительный матч в поддержку пострадавших от урагана на Филиппинах. Звезды проведут встречу в Швейцарии против "Янг Бойз" и друзей". С первых минут на поле выйдут Антониос Никополидис, Мичел Сальгадо, Фернандо Йерро, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Дженнаро Гаттузо, Павел Недвед, Роналдо и Давор Шукер.

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