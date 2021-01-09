Загитова раскрыла секрет, Трусова прыгает, а чемпионат мира под угрозой. Фигурное катание выходит из спячки

Главные новости последних дней и чего ждать в будущем.

Новогодние праздники, к сожалению, имеют свойство заканчиваться, но одновременно с этим начинается настоящее, спортивное фигурное катание. В декабре — январе же фигуристы и продюсеру делают кассу. Несмотря на обстоятельства, три главных организатора новогодних шоу сумели провести свои представления. Евгений Плющенко и Татьяна Навка — в Москве, а Илья Авербух — в Сочи. Судя по видео с арен, спектакли собрали максимально возможную заполняемость.

В «Лебедином озере» Плющенко выступили многие фигуристы из его академии, в том числе и те, кто суперзвездами таких мероприятий не считался, — Станислава Константинова в пачке демонстрировала аксели 2,5 оборота, а Артем Ковалев в ответ на вопрос подписчика о том, нравится ли ему в шоу, признался: «50/50». Парням, видимо, больше по душе Queen, чем классика. Главной звездой из действующих фигуристок стала Александра Трусова, которая откатала свою произвольную программу — с кучей тройных, но без четверных.

Алина догоняет Евгению

Алина Загитова, осваивающая парное катание в шоу Навки «Спящая красавица», пожалуй, привлекает большее внимание — особенно после успешного «Ледникового периода». Во время поездки на Север, например, увидел, как его смотрят на большом экране в городе Ростове Ярославской области. Не сказать чтоб аншлаг, но люди останавливались, смотрели. И знают они ту же Тарасову или Авербуха лучше Загитовой — это для понимания аудитории «Ледникового» и ответа на вопрос, почему же злой Первый канал ставит его вместо прямых эфиров с «Гран-при».

Однако Загитова осваивает не только акробатические поддержки, но и соцсети. В Instagram она еще сократила отставание от Евгении Медведевой в борьбе за статус самой популярной фигуристки — между ними всего 10 тысяч подписчиков. При этом обе стремительно набирают поклонников и в TikTok, а Загитова довольно смешно показывает свой образ жизни. Подписав видео фразой «Многие спрашивают, как я все успеваю».

Чемпионат мира под угрозой?

Вчера получила огласку новость из Швеции, опубликованная еще в середине декабря, — в стране отменены внутренние национальные соревнования по фигурному катанию вплоть до лета. Многие поспешили сразу отменить и мартовский чемпионат мира в Стокгольме, но пока об этом говорить рано. Если вчитаться в заявление, то в нем говорится о том, что региональные ассоциации проводить соревнования могут. Понятно, что федерация не прочь умыть руки и избавиться от ответственности, но чемпионат мира проводит по большому счету не она, а ISU. Там тоже, конечно, не видно предпосылок для перелома ситуации, но говорить о решениях до 28 января, когда соберется Совет организации, не имеет смысла. Об этом «СЭ» справедливо сказал и глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Он добавил, что ждать чемпионата в России не очень реалистично, намекнув на решение CAS.

Между тем в самой России была анонсирована серия соревнований после Нового года. Обсуждалось, к примеру, мероприятие с участием иностранцев в начале февраля — как альтернатива чемпионату Европы. Но судя по тому, что вестей пока нет, ждать чего-то масштабного — отъявленный оптимизм. Может, не очень-то все эти турниры понадобятся — если будет некуда отбираться. Если такое понимание уже появилось наверху, это печально.

В Америке все плохо

Но если в России до сих пор спорят о том, кто из наших лучше делает четверной лутц, то в США уже вовсе отказались от квадов. Алиса Лью, перешедшая в прошлом году от Лауры Липецки к канадцу Ли Баркеллу, не будет делать элементы ультра-си на предстоящем национальном чемпионате 14-17 января. То есть речь не идет даже о тройном акселе, который у двукратной чемпионки страны Алисы в арсенале уже несколько лет.

Американский чемпионат всегда по подаче и антуражу был одним из лучших соревнований в сезоне. Куча видеоконтента, Нэйтан Чен, который сразу после проката приходит в студию, надевает наушники и смеется над своими ошибками, и прочее. Согласитесь, увидеть в таком формате Коляду или Самарина — великая редкость.

Теперь же женский турнир рискует превратиться в местечковый, можем сказать мы, немного раскидав понты после огненного Кубка и чемпионата России. Смена места работы — всегда определенный риск. Спросите у Дональда Трампа.

В России первый официальный турнир — послезавтра

В России фигурное катание стартует в 2021 году с названием прямо-таки под стать атмосфере — «Веселые коньки» в Щербинке. Там тоже вряд ли будет ультра-си, участвуют только юношеские и спортивные разряды. Но есть и любопытные участницы.

Например, Арина Парсегова, перешедшая вслед за Розановым от Тутберидзе к Плющенко. В этом сезоне она участвовала в единственном турнире и выиграла, набрав 41 балл. По сути, она пока пример лучшего перехода — идет со стопроцентным показателем. Наконец будет повод порадоваться у команды, как его называют, hot coach («горячего тренера») Розанова. Если, конечно, будет вторая победа в ряд. В этом сезоне «тим Розанов», к сожалению, пока только скукоживается в размерах.

За пару дней до проведения турнира — сплошные драмы. Трех участниц из «Хрустального» и еще десяток человек организаторы пригрозили снять с соревнований, если они не пришлют музыку, — видно, праздники не прошли даром.

Только посмотрите, с каких драм начинается год для «Хрустального». pic.twitter.com/wfryy94CAz — Lublineс93 (@Lublinec931) January 9, 2021

В общем, 2021-й год в фигурном катании обещает быть насыщенным. Запасаемся попкорном и, видимо, все еще маской.