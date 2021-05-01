Возвращение Трусовой к Тутберидзе опасно. Все скатывается к единовластию

Зачем «Хрустальному» проигравшая конкурентка, на которую не делают ставку в олимпийском сезоне?

Сегодня стало известно, что Александра Трусова покидает академию «Ангелы Плющенко». Само по себе решение Трусовой сменить специалиста вряд ли бы вызвало серьезное удивление и тем более опасения, если бы не тот факт, что фигуристка решила не пробовать новый режим занятий, а вернуться к уже привычному в «Хрустальном». Пока нет официальных подтверждений, что заниматься Александрой будет снова именно Этери Тутберидзе, но вряд ли имеются альтернативные сценарии. Значит, пресловутая тройка ТЩК воссоединилась, но для нашего фигурного катания, учитывая предпосылки этого перехода, это событие скорее тревожное, нежели позитивное.

На решение наверняка повлиял тройной аксель Косторной

Фигурное катание приучает нас к тому, что ни в коем случае нельзя говорить о чем-то категорично. Есть ли хотя бы десяток человек на этой планете, кто искренне верил в возможное возвращение Евгении Медведевой к Тутберидзе? Не мечтал об этом, фантазируя о неформальных отношениях ученика и тренера в тематических пабликах, а всерьез рассматривал такую возможность? Вряд ли. Но это произошло. Много кто мог поверить, что после десятка резких высказываний и подчеркнутой взаимной неприязни Этери Георгиевны и Алены Косторной чемпионка Европы еще появится на тренировках в «Хрустальном»? Логики в решении Косторной еще меньше, чем в возвращении Медведевой.

И вот уже четвертая (была еще Полина Цурская, которая теперь работает тренером) известная беглянка приходит к Тутберидзе с повинной. И мы все снова удивляемся. Только чему? Сейчас можно смело говорить о сложившейся тенденции замкнутого круга ученицы «Самбо-70». В алгоритме несколько вводных, но если в один момент открывается опция перехода к другому тренеру, то рано или поздно появится и вариант с возвращением. Теперь слова Даниила Глейхенгауза, который еще в сентябре прошлого года говорил про «открытые двери» для Косторной и Трусовой, выглядят пророческими. И сложно обвинять директора школы Рената Лайшева в странном чувстве юмора, когда месяц назад, 1 апреля, он обещал возвращение Трусовой в «Самбо-70»...

Спокойный анализ (насколько он возможен в таких реалиях) помогает найти рациональное зерно даже в подобной интерпретации повести Джона Толкина «Путешествие туда и обратно». Трусова не видела для себя перспектив в «Хрустальном», а тут появляется амбициозная школа с шикарными условиями. Почему бы не попробовать? В силу разных причин прогресса в результатах нет. Варианты с зарубежными тренерами закрывает пандемия. На этом фоне сначала приходит в «Ангелы» вслед за Трусовой, а потом уходит обратно Косторная. Наверняка именно успешные переговоры Алены о возвращении к Этери и тот факт, что Тутберидзе всего за месяц смогла добиться с ней того, что не получилось у Плющенко за восемь, а именно восстановления тройного акселя, стало для Трусовой своеобразным триггером к возвращению. Есть живой пример, когда «предательницу» пусть с повинной, но принимают обратно и помогают вновь добиваться успеха. Почему бы и нет?

Трусова нужна «Хрустальному» только для борьбы с Плющенко

В отличие от Алены, правда, Трусова предпочла разойтись с Плющенко полюбовно. Насколько это, конечно, возможно. Имиджевых потерь ему точно не избежать: по сути, проект суперакадемии, которая будет бороться за олимпийские медали, просуществовал всего год. В олимпийский сезон команда Евгения входит вообще без ярких звезд. Веронику Жилину оставляем за скобками, ей пока даже по юниорам кататься нельзя. Да и кто может поручиться, что и она с сестрой и мамой в скором времени не уйдут?

Но вот что ждет саму Трусову у Тутберидзе? У Алены была конкретная проблема со стабильностью и ультра-си, которую она не могла решить в «Ангелах Плющенко», но с которой успешно боролась команда «Хрустального». Как до перехода, так и после — с Тутберидзе Косторная успешна. Но ведь ключевые пробелы Александры не могла решить и Этери! В первый взрослый сезон она точно так же не могла справиться со своим прыжковым набором, а попытки ограничить количество сложных элементов делали ее неконкурентоспособной. И ведь раньше у тренеров «Самбо-70» хотя бы были мотивация и время заниматься Трусовой, она была лицом всей франшизы и главной буквой в троице ТЩК. Сейчас пальма первенства перешла к Анне Щербаковой, а пока Трусова жила в коттедже Яны Рудковской, подросла и новая тройка ВУХ — Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. И каждая из них хочет попасть на Олимпиаду. А ведь есть еще та же Косторная, снова с тройным акселем, вернулась Медведева. В конце концов Алина Загитова всеми силами пытается играть драму с вероятным продолжением карьеры. Где во всей этой системе координат «Хрустального» место для Трусовой?

Есть мнение, что на решение Александры также повлиял уход Александра Волкова, но на самом деле фигуристка с ним практически и не работала. Был конфликт с Сергеем Розановым, но Плющенко удалось его погасить. Да ведь Евгений пошел даже на отчаянный шаг и договорился о сотрудничестве со специалистом, о котором последние пару лет только и мечтала как сама Трусова, так и ее отец, который и играет главную роль в ее карьере. Наверное, это уже давно не секрет Полишинеля, но перейти к Рафаэлю Арутюняну Александра хотела давно и даже несколько раз пробовала. Сначала помешала федерация, потом карантин. Но теперь он — вот, вместе с тобой на подмосковном катке. Что еще нужно?

Тутберидзе контролирует все

Но Трусова все равно решилась на своем личном опыте в очередной раз проверить известный постулат о реке, в которую якобы дважды войти нельзя. Если река позволяет, то, как оказалось, вполне даже можно. Течением управляет Этери Тутберидзе, и ей переход, конечно, крайне выгоден. Ее явно задела решительность, с которой Плющенко прошлым летом объявил ей открытую войну. Этери долго переживала эти события, но в итоге приняла правила игры и решила действовать схожими методами. К контратакам двукратный олимпийский чемпион оказался не готов. Это даже не победа — это уже полная капитуляция «Ангелов Плющенко». Евгений как тренер уже вряд ли будет кем-то восприниматься всерьез.

Правда, Трусова во всей этой истории выглядит не больше чем разменная монета. Ставка в олимпийский сезон будет сделана явно не на нее. Переход Александры обратно в «Хрустальный» — это всего лишь вендетта, финальный аккорд операции по уничтожению планов конкурента. Этери Георгиевну напрягал сам факт этой конкуренции, сама теоретическая возможность сценария, при котором олимпийское золото у Плющенко, а не у ее фигуристки. Поэтому она решила зачистить поле вокруг себя, чтобы разборки в Пекине были исключительно среди спортсменок «Хрустального». Кто знает, может, даже Рику Кихиру с Каори Сакамото пригласят в Москву? Тутберидзе выглядит как монарх, который в каждом деятельном политике видит потенциальную опасность.

В российском фигурном катании все предпосылки такой монархии вполне присутствуют. Если оставить за скобками Елизавету Туктамышеву, то женское одиночное полностью за «Хрустальным». Недавно зашла Тутберидзе и в парное катание. После Пекина наверняка серьезно займется и танцами, зря что ли у нее дочка в сборной страны? И наша федерация не то что пытается как-то остановить процесс слияния понятий «российское фигурное катание» и «спортсмены Тутберидзе», а вполне потворствует этому явлению.

Да, пока еще остается два серьезных игрока из Санкт-Петербурга — Алексей Мишин и Тамара Москвина, но после Олимпиады-2022 они наверняка откажутся от большой игры в силу возраста. А что дальше? Конкурентом Этери называли Сергея Давыдова из ЦСКА, но Елизавету Берестовскую ему удержать не удалось. Сама она уходила с формулировкой: «Переросла тренера». Кто еще? Евгений Рукавицын, Светлана Соколовская? Елена Буянова? Надеюсь, все понимают, зачем нужна настоящая конкуренция. Но сколько ни предупреждай об опасности хранения всех яиц в одной корзине, мы снова и снова совершаем однотипные ошибки.