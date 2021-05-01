Плющенко отпустил Трусову к Тутберидзе: что происходит

Александра Трусова возвращается из «Ангелов Плющенко» в «Хрустальный»: пост тренера и реакция мира фигурного катания.

Обратный трансфер

Исполнительница уникального набора четверных прыжков Александра Трусова перешла из группы Этери Тутеридзе в академию «Ангелы Плющенко» почти год назад. Информационная бомба взорвалась после досрочно завершенного из-за пандемии сезона в режиме карантина и изоляции — 6 мая 2020-го. Вместе с 15-летней спортсменкой перешел тренер Сергей Розанов. Задачей назвали стабилизацию четверных прыжков, глобальной целью — Олимпиаду-2022.

За год работы с Евгением Плющенко двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы и финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряный и бронзовый призер чемпионата России в непростом сезоне добавила в свою коллекцию еще одну бронзу чемпионата страны и стала третьей на чемпионате мира.

На ЧМ-2021 в Стокгольме после неудачи в короткой программе 16-летняя Трусова заявила на произвольную пять прыжков в четыре оборота, зашла на все из них и приземлила три квада, что позволило ей ворваться в группу российских медалисток.

До Трусовой из академии Плющенко к Тутберидзе громко вернулась Алена Косторная. Чемпионка Европы и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 неожиданно покинула отделение «Хрустальный» центра «Самбо-70» летом 2020-го во время сбора, а ушла из «Ангелов» в начале марта.

Сообщение Плющенко

Тренер и двукратный олимпийский чемпион вместе с семьей в середине апреля отправился отдыхать на Мальдивы. По всей видимости, там и был подготовлен этот пост.

«Друзья, всех с Праздником весны и труда! А тем временем у нас есть новости! Хочу поделиться с Вами», — написал Плющенко перед тем, как добавить «итак» и все объяснить.

Двукратный олимпийский чемпион сообщил: «С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон. Выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас. 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены».

Плющенко продолжил: «Как сложится ее спортивная карьера в будущем, знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой. По условиям нашего соглашения, мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаемся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях. Как показывает практика, жизнь — это забег на длинную дистанцию, а это только ее начало».

Тренер также добавил: «От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из 5 четверных прыжков. Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям, без испытательного срока и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира».

Плющенко оставил P. S.: «Уважаемую прессу просим не нарушать личное пространство обеих сторон, мы точно не даем комментариев. Для этого, собственно, и написан этот пост. Мы продолжаем работать дальше, без громких обещаний, на результат с нашими спортсменами и тренерами. Увидимся в след сезоне, уверен, что вам будет еще о чем поговорить. Всегда ваш, Евгений Плющенко».

Первая реакция

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев на 1 апреля устроил новый виток противостояния «Хрустального» и «Ангелов» сообщением о возвращении Трусовой к Тутберидзе. Тогда все свелось к обмену первоапрельскими уколами, но до и после было не до шуток.

При этом на ЧМ-2021 в конце марта Трусова так ответила на вопрос, будет ли в олимпийском сезоне работать с Плющенко, снова поставив под сомнение разговоры о возвращении к Тутберидзе: «Я сейчас не собираюсь ничего менять, меня все устраивает». Перед отпуском в середине апреля Плющенко подтвердил информацию «СЭ» о том, что в работе с Александрой примет участие известный специалист Рафаэль Арутюнян. И вот — фигуристка уже снова в «Хрустальном».

— Трусова возвращается? Я думаю, что так и будет, но пока подтвердить ничего не могу. Все вопросы к Тутберидзе, — сказал теперь Лайшев корреспонденту «СЭ» Даниилу Алешину.

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова поприветствовала решение Трусовой вернуться к Тутберидзе в коротком комментарии корреспонденту «СЭ» Сергею Федорову:

— Саша умница, это правильное решение. Где родился, там и пригодился.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сказала корреспонденту «СЭ» Константину Колмакову, что ее напрягают постоянные переходы:

— Если смотреть по результатам — она стала призером чемпионата мира, чего до этого не было. Но если говорить об амбициозных планах, которые она себе ставила, то не знаю, насколько Плющенко ей ставил, наверное, хотелось бы или реально оценивать возможности, или реально исполнять заявленные элементы. Правильно ли вернуться к Тутберидзе? Не могу ничего сказать. Бесконечные уходы и приходы немного напрягают. Получаются какие-то неосознанные решения. Чтобы давать оценку, нужно знать обстановку в команде.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Екатериной Звенигородской выразила мнение, что стоит за возвращением:

— Видимо, переход от тренера к тренеру и обратно нужен был для того, чтобы по-настоящему оценить Этери Тутберидзе. Раз Саша к ней возвращается, она понимает, что кроме Этери Георгиевны, больше дать никто не может. Она же хотела больше получить. Попробовала у Плющенко — поняла. Саша такой человек, что ей как раз, наверное, очень комфортно кататься там, где есть конкуренция. Она знает, ради чего она работает, ее это будет подхлестывать.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в шутку сказал корреспонденту «СЭ» Константину Колмакову, что постоянные трансферы в фигурке не дают спокойно поспать:

— То одни уходят, то другие приходят. И продолжая мой ответ по поводу перехода Тарасовой и Морозова в «Хрустальный», вновь скажу, что правильность или неправильность того или иного перехода покажут будущие турниры. Жене (Плющенко) хочу пожелать продолжать вести свою работу несмотря ни на что и попытаться вырастить своих чемпионов. А Этери Георгиевна — лучший тренер в фигурном катании, мастер своего дела, профессионал. К ней возвращаются не просто так.

Позже переход Трусовой в «Хрустальный» прокомментировал хореограф группы Алексей Железняков. Специалист вспомнил о преображении после возвращения Алены Косторной, высказался о проблемах «Ракеты» Александры и оценил возможность исполнения фигуристкой пяти четверных в одной программе уже с Тутберидзе.