Алексей Железняков, хореограф группы «Хрустальный», высказал «СЭ» мнение о возвращении фигуристки Александры Трусовой из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутберидзе.

Александра Трусова взорвала медийное пространство мира спорта новостью о возвращении в группу Этери Тутберидзе на каток «Хрустальный». Эксперимент с занятиями рекордсменки мира по четверным прыжкам в академии «Ангелы Плющенко» продлился всего год. Итогом этого сотрудничества стала бронза чемпионата мира, после чего семья Александры приняла решение отработать олимпийский сезон в прежнем формате с Этери Тутберидзе. Ситуацию для «СЭ» прокомментировал Алексей Железняков, хореограф группы «Хрустальный», ранее неоднократно остро высказывавшийся в отношении академии Плющенко.

Посмотрите на Алену Косторную — она расцвела

— Какие у вас эмоции от возвращения Саши?

— Я про Алену говорил это, могу сказать то же самое и про Сашу: мы совершаем какие-то ошибки в юности. Когда мы понимаем, что это не принесло в жизни никаких плюсов, а только минусы, мы делаем выводы и пытаемся вернуть ситуацию в былое русло. Я рад, что она возвращается, это здорово! Если человек осознал, пришел к какому-то выводу, то почему бы и нет? Даниил Глейхенгауз как-то сказал: «Двери открыты для всех».

Да, я сказал, что для меня лично это было неким предательством. Все понимают, что у нас с Евгением сложились не очень добрые отношения. И когда наш ребенок переходит к тренеру, с которым у нас не очень хорошие отношения, то это не очень приятно. Но надо уметь всегда прощать. Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию было видно, что ребенок не в своей тарелке. Видно: что-то его давит, что-то его гложет... Вроде как в полной кондиции, но психологическая неустойчивость какая-то проявляется, и все сыпется. Ведь наше внутреннее состояние отражается на наших физических способностях.

Посмотрите на Алену Косторную — она расцвела! Она сейчас в семье. Это получилось как возвращение блудного сына — вернулся в семью, и душа успокоилась. Естественно, что это отразилось на физическом состоянии.

— Какие шансы на то, что после возвращения Саша сможет чисто откатать программу, где будет пять четверных прыжков?

— Это только одному Богу известно! Прыгать пять четверных в программе — это очень сложно. Нужно же еще, чтобы была правильная подача и интерпретация в плане хореографии, эмоций... И прыгать при этом пять четверных — это нечто на космическом уровне. У меня есть сомнения по этому поводу. Саша атлетически серьезно готова к таким вещам, поэтому вполне может это сделать, но как хореограф могу сказать: при пяти четверных невозможно сделать классную компонентную составляющую и конкурировать в этом плане с Щербаковой. Здесь нужно найти какую-то золотую середину. Да и пять четверных — это довольно опасная история, поэтому нужно, чтобы было все уравновешено. Нельзя, чтобы ребенок убивался.

Даже по комментариям во время ЧМ можно было увидеть, что да, взяла третье место, но программы-то не было. Был заход — прыжок — заход — прыжок... Никаких компонентов, в принципе, не было.

Трусова — ракета? Она должна скинуть это со своих плеч

— Вы упомянули Алену Косторную. Можете сравнить то состояние, в котором она пришла и в котором она сейчас?

— Разница видна, да и всем болельщикам это видно. В стабильное психологическое состояние она вернулась. Она теперь чувствует себя комфортно! Работает и пашет, как все. Как она сказала: «Теперь я чаще улыбаюсь». Теперь она улыбается по-настоящему искренне и не наигранно. Сейчас чувствует себя прекрасно. Как раз то, что надо для серьезной работы.

— Можно сказать, что с Сашей будет то же самое?

— Вполне может быть! Главное, чтобы к ней вернулось состояние уравновешенности: чтобы не дергалась, ничего не боялась. Ей нужно скинуть с себя эту глупую ответственность, что, мол, я ракета. Вот я ракета, поэтому должна пойти и прыгнуть пять четверных. Убиться, но прыгнуть! Вот эту обязанность перед всеми она должна скинуть со своих плеч и работать с легким настроением. Физические данные позволят ей выйти на серьезный уровень.

Сейчас она возвращается в семью. Уверен, что все ее примут и без злобы. Как Алену Косторную все приняли, так произойдет и с Сашей. Пройдет недельки две, она успокоится, и все встанет в свое русло.