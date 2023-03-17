«Хотелось бы попытаться повторить успех Тутберидзе». Интервью олимпийской чемпионки Волосожар

Татьяна Волосожар — о подготовке юных спортсменов и центрах фигурного катания.

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании после завершения карьеры не отошла от фигурного катания. Татьяна Волосожар открыла уже две спортивные школы, где этому виду спорта обучаются совсем еще юные спортсмены. Сама фигуристка также не покидала лед — она активно участвует в различных шоу, каталась в проекте «Ледниковый период», а недавно вместе со своим партнером и супругом Максимом Траньковым попала в список участников турнира по шоу-программам.

В интервью «СЭ» Татьяна рассказала об особенностях подготовки юных спортсменов, поделилась планами по дальнейшему развитию центров фигурного катания, высказалась о своей тренерской карьере, а также прокомментировала участие их с Траньковым пары в турнире по шоу-программам.

Хочу поставить детей в пару и научить их кататься

— У вас два отделения школы фигурного катания. Как идет развитие?

— Развитие идет потихоньку. Полноценная работа началась год назад, мы можем гордиться успехами: уже провели соревнования, зарегистрировались в федерации фигурного катания. Детки набирают форму, показывают результаты, получают разряды. Мы, конечно, стремимся к максимальным вершинам, но гордимся тем, что уже есть.

— У вас скоро откроется еще одно отделение в Нижегородском районе на ледовой арене N'ICE LOFT. Оно будет как-то отличаться от центров на Тимирязевской и в Солнцево?

— Конечно. Ведь в рамках спортивного кластера N'ICE LOFT будут не просто профессиональные ледовые арены стандарта НХЛ, но еще и физкультурно-оздоровительный центр с многофункциональными залами, и большой спортивный парк для тренировок на открытом воздухе, который спроектирован в партнерстве с мировым лидером спортивной индустрии. Инфраструктура комплекса позволяет организовать комплексный процесс подготовки спортсменов как на льду, так и за его пределами. Поэтому на этот филиал у нас серьезные планы.

Цель у нас одна — познакомить детей с фигурным катанием, правильно поставить их на коньки. А дальше будет уже другая задача — развивать спортсменов и показывать результаты.

ЖК N'ICE LOFT.

— Это уже ваш третий центр. Как будете все успевать?

— Такова моя судьба. Нужно успевать везде, буду стараться. Тем более мои детки уже подрастают. Можно будет находить им занятия, уделять больше внимания центру.

— Вы говорили, что занимаетесь больше менеджерской деятельностью — выстраиваете процессы, планы, стратегии. А конкретно работать тренером желание не появилось?

— Пока что нет. Я все наблюдаю со стороны. С возрастом, может быть, приду к тренерской деятельности. Но пока у меня у самой еще маленькие дети, я много времени посвящаю им. Тренерство занимает не меньше, отвлекает от домашних дел. Совмещать это практически невозможно. Не вижу способа, как это можно делать качественно. Пока что нет.

— А если бы вы стали тренировать, то кого? Парников или одиночников? Или даже танцоров?

— У меня есть некая мечта — поставить маленьких деток и научить кататься в паре. Так как мой вид все-таки парное катание. Оно в приоритете. Но от одиночного тоже никуда не деться, мы все через это проходили. Сначала нужно встать на коньки, научиться делать шаги, начальные элементы и только потом встать в пару.

Траньков не вмешивается в работу центров

— Ваш муж тренирует пару Тарасова/Морозов. Вы участвуете в процессе? Подсказываете что-то?

— Нет. У нас с Максимом, после того как мы закончили кататься вместе, разошлись пути в карьерном плане. Он ушел в тренерскую деятельность, а я занимаюсь другим. Мне часто говорят, что Максим мне, наверное, помогает, участвует в работе центра. А я отвечаю, что нет. Нас объединяет семья. В работе мы идем разными путями.

— С кем проще найти общий язык — со взрослыми спортсменами или с детьми?

— Самое важное — не возраст человека, а правильный подход. Конечно, когда мы общаемся с детками, то система работы более мягкая. Ты должен правильно подобрать слова, объяснить — говорить немного иначе, чем со взрослыми. Никаких вопросов в том, как найти общий язык с кем-либо, не было.

— Вам, наверное, помогает и личный опыт — все-таки у вас двое своих детей.

— Безусловно. Я провожу мастер-классы и в центре, и вне его. Есть опыт общения как с детьми, так и со взрослыми. Так что мне это не доставляет труда.

— Что самое главное в подготовке юных фигуристов?

— Нужно как можно больше соревнований. Сейчас есть такая возможность. Чем больше ты соревнуешься — тем проще тебе выступать. В плане подготовки важны количество льда, объем тренировочного процесса, нагрузки. И это в любом возрасте. Если фигурист уже выступает на соревнованиях, то нужно увеличивать количество тренировок, работать над моментами, которые получаются чуть хуже остальных. Конечно, частота тренировок в том числе зависит и от доступности льда, в этом плане сейчас становится больше возможностей, тот же масштабный спортивный кластер в комплексе апартаментов N'ICE LOFT, где откроется моя новая школа, тому подтверждение.

Спортивный парк N'ICE LOFT на территории.

— Должны ли родители участвовать в процессе?

— Прямо в технике — нет. Но я не запрещаю родителям мотивировать спортсменов. В моральном плане они играют очень важную роль — с точки зрения поддержки ребенка. Конечно, если дети категорически не хотят тренироваться, а родители настаивают, то ничем хорошим это не кончится. Ребенок вырастет и скажет, что он в состоянии сам принимать решения, и закончит со спортом. Дети разные, они тоже устают. Бывают сложности в том, что они из-за этого не хотят идти на тренировку. Здесь должны вступить родители и объяснить, почему все-таки стоит на нее пойти, какие результаты могут его ожидать. Потому что если ты будешь пропускать занятия, то ни о каких соревнованиях мечтать не приходится.

Цель — получить звание заслуженного тренера России

— У вас есть какие-то свои методы подготовки спортсменов к соревнованиям?

— Все индивидуально. Важно смотреть на конкретного ребенка, знать его характер. В тренировочном процессе это может быть один человек, а в соревновательном на фоне адреналина — совсем другой. Кто-то зажмется и не сможет показать то, что умеет. А другие сделают то, что не получается даже на тренировках. Нужно находить индивидуальный подход к каждому, это приходит с опытом у тренера. Никто не может на первых соревнованиях сразу же правильно настроить своего ученика.

— Расскажите о ваших спортсменах. Какие они?

— Наш центр ориентирован на деток, начинающих заниматься фигурным катанием. Конечно, с расчетом на будущие достижения, цели, результаты. Они юные, с горящими глазами и нацеленные на результат, что не может не мотивировать меня как руководителя! Многие еще делают первые шаги. Я их всех люблю. Есть одна девочка, которую я называю Мэри Поппинс, когда захожу на каток. Потому что она катала такую программу, такая у меня ассоциация с ней. Наша цель — поставить правильно на коньки и привить любовь к фигурному катанию. Видимо, мы ее выполняем — сужу по горящим глазам детей.

— Вы называли себя главным тренером своего центра фигурного катания. Ставили для себя какие-то глобальные цели?

— Я не главный тренер, так как не тренирую на данный момент, я руководитель, по совместительству помогаю центру в важных, главных вопросах.

Все упирается в лед. Мы пока находимся на аренде. Хотели бы создать спортивную группу, которая будет нацелена на результат. Здесь есть некая сложность на данный момент. Но думаю, что с этой задачей мы сможем справиться в ближайшем будущем. И давать более качественные возможности детям, которые выходят на соревнования.

— Вы равняетесь на кого-то из тренеров?

— Мне хотелось бы попытаться хоть когда-нибудь повторить успех Этери Георгиевны Тутберидзе. Но я горжусь своим мужем — он был великим спортсменом, выигрывал все чемпионаты, включая юниорские. Великолепно проявил себя как тренер — и получил звание заслуженного. Могу только гордиться Максимом и повторять его успехи. У меня еще нет звания заслуженного тренера России (смеется). Вот и будет цель, с моими спортсменами из центра.

В парном катании риск не оправдан

— Как вы думаете, сейчас проще стать спортсменом и прийти в фигурное катание или раньше было легче? Сейчас столько разных школ появилось, различной инфраструктуры, а во многих жилых дворах есть открытый лед.

— Безусловно, сейчас уже немного другая история. Если раньше это были государственные катки, то в настоящее время есть и частные. И мы не исключение. Выбор большой. Поэтому сейчас главное — это желание. Также важно правильно подобрать каток, который будет ближе всего к дому, чтобы не приходилось далеко ездить в раннее или позднее время. К примеру, в комплексе апартаментов N'ICE LOFT вся инфраструктура для занятия фигурным катанием у жителей будет прямо во дворе. Родителям нужно просто спуститься на лифте, чтобы провести детей на тренировку. Это безусловный плюс и в плане мотивации спортсменов на регулярные тренировки, и для процесса подготовки и достижения результатов.

Лобби N'ICE LOFT.

— Как было в вашей карьере?

— У меня каток был один-единственный, крытый, а многие начинали на открытых. Он был в 20 минутах от дома пешком. Можно сказать, в шаговой доступности.

— Стоит ли заставлять детей, если они внезапно теряют интерес к фигурному катанию?

— Это может быть какая-то психологическая или возрастная проблема. Заставлять не стоит, нужно проанализировать, понять причину и помочь пройти этот психологический момент. Потому что обычно спортсмен, занимающийся около года, максимально замотивирован на выполнение своей задачи. Не самый успешный старт для тебя может оказаться некой ступенькой для новых вершин. Если всегда все будет гладко, то это хуже.

— Как вы относитесь к тенденции усложнения парного катания? Наши парники исполняют сложнейшие секвенции, прыгают параллельный лутц, учат четверные подкрутки и выбросы...

— Если честно — не очень хорошо. Речь о тех элементах, которые выполняются совместно. Параллельные элементы — почему нет? Если ты владеешь тройным лутцем, почему бы не прыгать его вместо тройного тулупа, который был в мое время. Можно идти на усложнения в прыжках и каскадах. А в парных элементах это очень травмоопасно. И оно того, наверное, не стоит. Выполнить тройной выброс риттбергер на «+5» будет ценнее, чем не самый качественный четверной. Это неоправданно.

— То есть риск не оправдан? И для одиночников, и для парников?

— Я больше про парное катание. И здесь зависит от человека, конечно. Но в первую очередь все это очень травмоопасно. В одиночном — да, прогресс не остановить. Почему бы и нет, если все получается? Даже малыши могут прыгать четверные прыжки. Сейчас уже научились и аксель в четыре с половиной оборота скручивать, не удивлюсь, если прыгнут пятерной прыжок.

Если говорить о парном, повторюсь, это два человека. Не один. Тут многое зависит друг от друга. Часто травмы получают на тренировках, не говоря уже о соревнованиях. Иногда даже несовместимые со спортом.

Хотим выступить на турнире по шоу-программам

— Ваши с Максимом Траньковым имена появились в списках на турнир по шоу-программам. Хотя ваш супруг до последнего отрицал ваше участие. Как так?

— Они появились, но окончательного решения от нас еще нет. Это будет зависеть от нашего состояния и здоровья, потому что мы с Максимом уже очень давно не катались в паре.

— Но недавно вы пробовали вновь покататься вместе. Как это было? Какие ощущения?

— Привычные на самом деле. Но было очень тяжело физически, даже просто круг проехать в паре, совсем другое напряжение. Не то что более ответственное, но скорости совсем другие. Очень волнительно, но в то же время приятно.

— На турнире по шоу-программам собирается топовый состав.

— Возможно. Фигурного катания сейчас много. Благодаря спортивному отделу Первого канала мы можем наблюдать шикарные турниры наших фигуристов. Это отличная идея. Посмотрим, как это будет. Мы пока еще сами не до конца понимаем, не знаем правил игры. Имена — да, очень интересно. Заманчиво, как это все будет происходить. Участвовать очень хочется, но на данный момент не могу сказать, что мы сможем на сто процентов выступить.

— Если все же примете участие, какие цели себе поставите?

— Для нас с Максимом не было такого завершающего турнира, когда мы заканчивали карьеру. Или выступления. Может, будем думать как-то в эту сторону для себя.

— Это как в футболе прощальные матчи проводят.

— Возможно, посмотрим. Пока настрой такой: выступить в паре, получить максимум удовольствия, порадовать наших болельщиков, которые по нам соскучились. Уже пишут много красивых писем, с нетерпением ждут именно нашу пару.

— И напоследок — что вы можете пожелать начинающим спортсменам и тем, кто только задумывается о занятиях фигурным катанием?

— Начинающим спортсменам желаю успехов в тренировках, не терять интереса к этому виду спорту. Также всех приглашаю заниматься в наши школы. Как я уже говорила, в следующем году мы открываем отделение в новом спортивном кластере Москвы — N'ICE LOFT, где будет все, включая и наш опытный тренерской состав, для того чтобы воспитать новых олимпийских чемпионов!

Более подробная информация о комплексе апартаментов и спортивном кластере N'ICE LOFT, где откроется школа двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар доступна — здесь.