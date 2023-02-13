Всероссийский тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Романа Костомарова

Режиссер по фигурному катанию Илья Авербух сообщил о том, что в феврале стартует ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас», — сообщает пресс-служба тура.

Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию. В мероприятии будут участвовать Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и многие другие.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.