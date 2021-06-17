Щербакову и Валиеву вытесняют с московских арен? Все из-за «Спартака»

Фигуристам сборной России, возможно, придется отказаться от «Мегаспорта» и искать для соревнований площадки за пределами столицы.

За последние годы мы привыкли к тому, что московский Ледовый дворец «Мегаспорт» стал главным и чуть ли не единственным местом проведения топ-турниров по фигурному катанию, этакой Меккой. Не все были этим довольны — мол, почему не проводить больше мероприятий в регионах? Это классическая дилемма, как в случаях игр футбольной сборной — должна ли она постоянно играть на главном стадионе страны (как Англия на «Уэмбли») или гастролировать по стране.

В фигурном катании выбрали в последние годы первый вариант. За минувший сезон с сентября по начало апреля арена была занята 40 дней. На ней провели юниорское первенство Москвы, контрольные прокаты сборной, два этапа Кубка России, этап «Гран-при», чемпионат Москвы, Кубок Первого канала и финал Кубка. Кроме того, на нем же прошло новогоднее шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», гала-шоу «Ледникового периода» и вечер «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе и приглашенных звезд. На самом деле занятость «Мегаспорта» даже плотнее, потому что для подготовки льда и разборки конструкций тоже нужно время, особенно если речь идет о концертах или баскетбольных матчах.

В начале июня о переезде на «Мегаспорт» объявил хоккейный «Спартак». Новость прошла почти незамеченной, а между тем болельщикам есть о чем беспокоиться.

В тесноте, да не в обиде?

«Спартак» объявил, что на Ходынке планирует только играть, а базироваться — на Малой спортивной арене «Лужники». До старта регулярного сезона КХЛ-2021/22 на арене «Мегаспорт» будет выполнен необходимый объём работ в соответствии с требованиями регламента КХЛ, говорится в заявлении. А главное из них — канадская площадка 60х26 метров, на которые постепенно переходят в лиге. В пресс-службе «Спартака» корреспонденту «СЭ» пояснили, что играть будут именно на такой.

В прошлом сезоне КХЛ «Спартак» с учетом плей-офф провел 32 домашних матча, в олимпийском сезоне планируется 56 игр регулярки, из них 28 — дома. Таким образом, «Мегаспорт» будет закрыт около 60 вечеров как минимум, ведь речь идет не только о днях матчей, но и тренировках накануне, пояснили «СЭ» в пресс-службе клуба. Но с вопросом про деление арены с фигуристами посоветовали обращаться в «Мегаспорт».

— Пока неактуален вопрос, существует ли проблема разведения хоккея и фигурного катания. У нас нет официального календаря. Он появится в конце июля — начале августа, тогда можно будет об этом говорить, — пояснили «СЭ» в отделе проведения мероприятий «Мегаспорта».

В предстоящем сезоне график будет еще плотнее, потому что весь февраль как у фигуристов, так и хоккеистов занят Олимпиадой. То есть уместить игры в другие месяцы надо в очень короткий промежуток времени, а если «Спартак» попадет в плей-офф, под вопросом будет Кубок Первого канала, который удобнее всего провести в «Мегаспорте». Он планируется на март.

Хоккей не единственный конкурент

В «Мегаспорте» также играет матчи Евролиги баскетбольный ЦСКА. В сезоне-2020/21 18 клубов проводили один групповой раунд, по сути, полноценный чемпионат. Армейцы провели в Евролиге на «Мегаспорте» 17 игр. Некоторые из них шли впритык к турнирам по фигурному катанию. Наконец, пока во Дворце спорта осенью планируется два концерта — Егора Крида 19 октября и Bel Suono 13 ноября. Хорошо еще, «Премия МУЗ-ТВ» проходит летом, а то от ее последствий дворцу явно пришлось бы восстанавливаться минимум неделю.

Хотя после недавнего вечера группы «Звери» арена вообще рискует закрыться на 90 дней из-за нарушений санитарного режима, найденных Роспотребнадзором. Впрочем, всерьез к этой угрозе относиться не стоит. О таком же закрытии уже сообщалось во время второго этапа Кубка России по фигурному катанию в октябре 2020 года. Тогда, судя по картотеке московских судов, это не закончилось ничем. Хотя одно дело по статье КоАП 20.6.1 о нарушении таких норм Савеловский суд все же рассматривал — после баскетбольного матча Евролиги ЦСКА — «Валенсия». Тогда организаторам выписали минимальный штраф, предусмотренный статьей.

Канадское влияние

Таким образом, в «Мегаспорте» явно становится тесно. Либо борты нужно двигать туда-сюда — и не факт, что для этого будет время, — либо турниры, которые проводились на Ходынском поле, будут переезжать. Третий вариант — фигурному катанию придется подстроиться под новые реалии. И вечное противостояние хоккея и фигурного катания за лед обернется окончательной победой первого.

Илья Авербух считает, что переход на североамериканский вариант скажется на фигурном катании положительно:

— Думаю, это даже улучшит катание, сделает его динамичнее и объемнее. Фигуристы достаточно быстро адаптируются, даже в мои времена мы въезжали на канадский лед, за неделю привыкали, проблем нет. Я не вижу проблемы. С единым стандартом всем будет проще. Skate America и Skate Canada проходит на маленьких площадках, и наши спортсмены заранее едут туда, привыкают и потом выступают, — считает чемпион мира.

Причем условия для перехода на канадские площадки в правилах есть. В российском регламенте написано, что площадка должна быть размером не меньше чем 56x26 метров и не больше чем 60х30. Канадский вариант — около 60 на 26.

Причем. как утверждает источник в федерации, для проведения главных турниров в Москве больше нет арен, соответствующих регламенту, и это вызывает обеспокоенность. То есть Кубок России, конечно, может обратно переехать в Ледовый дворец «Мечта» в Медведково, но с учетом популярности фигурного катания проводить соревнования надо в больших дворцах. А таких в Москве сейчас просто нет — хоккейные заняты и тоже перейдут на канадские площадки, некоторые морально устарели.

Льда фигуристам и так не хватает

Больше всего об изменениях в «Мегаспорте» волнуются в местной школе. Тренер танцевальных пар Анжелика Крылова говорит о том, что льда даже на тренировочной арене не хватает:

— Если «Спартак» полноценно переедет на «Мегаспорт», не очень понятно, как мы будем там тренироваться. Если они будут только в нем играть, это нам сильно не помешает, у нас тренировки в основном утром и на тренировочной арене, а не на главной. Мы уже делили время с ЦСКА, «Динамо», они просто иногда приезжали и проводили тренировки в вечернее время.

Хотя, в принципе, проблема со льдом у нас есть, и это тянется уже не первый год. А после того как дворец «Крылатское» превратили в больницу (из-за пандемии. — Прим. «СЭ»), фактически две школы объединили в одну. Кто-то ушел — неудобно ездить. Но желающих кататься в группе очень много, а льда катастрофически мало. 2,5 часа в день в летнее время, когда идет постановка программ, — это мало. Не хочется жаловаться — руководство нас поддерживает, просто объективно ситуация тяжелая. Программы ставим уже на полу, чтобы компенсировать нехватку льда. А тут еще и с концертом «Зверей» арену могут закрыть, конечно, я волнуюсь! Но надеюсь, со «Спартаком» мы разъедемся, — говорит двукратная чемпионка мира и тренер сборников.

Руководители федерации Александр Горшков и Александр Коган были недоступны для комментариев. Вице-президент московской федерации Олег Овсянников сказал «СЭ», что «не в курсе ситуации».

Возможно, календарь сумеют сверстать так, что последствий для фигурного катания не будет. Но если благодаря «Спартаку» фигурное катание сменит модель и будет чаще ездить в регионы — пожалуй, это даже к лучшему.